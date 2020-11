Les animaux 3D du moteur de recherche Google ont été l’une des sensations de ces derniers mois et leur nombre et leur variété continuent d’augmenter. En août, par exemple, nous avons assisté à l’arrivée d’animaux préhistoriques et Halloween était l’excuse parfaite pour de nouveaux ajouts, tels que des chats magiques et des chiens pirates, entre autres.

Google élargit le répertoire des animaux 3D avec la réalité augmentée de son moteur de recherche (et qui nécessitent une compatibilité avec ARCore) accueillir l’écosystème australien. Le continent le plus éloigné du nôtre (foutus Européens) fournit désormais des animaux tels que les monotrèmes à bec de canard ou notre ornithorynque bien-aimé.

Huit espèces australiennes directement sur notre mobile

«Notre fascination pour les créatures australiennes, en particulier les koalas, s’est accrue cette année. Lors des feux de brousse dévastateurs en Australie, qui ont mis en danger des milliers de koalas, l’intérêt pour ces animaux a atteint un niveau record dans le monde en janvier et Nous craignions même qu’ils ne soient en danger d’extinction (heureusement, nous pouvons confirmer qu’ils ne le sont pas). “

C’est ainsi que Google raconte que différents animaux de l’écosystème du continent australien sont incorporés dans leurs animaux en 3D, qui sont représentés avec la réalité augmentée depuis notre téléphone mobile si nous utilisons une simple recherche Google. Google communique que il y aura huit espèces qui seront ainsi ajoutées à votre moteur de recherche.

Koala Kangourou Quokka Wombat Platypus Emu Kookaburra Echidna

Nous devrons les rechercher uniquement dans notre navigateur mobile, qu’il s’agisse d’Android ou d’iOS, ou via l’application Google et appuyez sur le bouton “Afficher en 3D “ pour en obtenir une représentation tridimensionnelle à emporter à notre table, notre jardin ou la table de chevet de notre chambre.

