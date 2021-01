Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Wonder League vient de changer le paradigme de l’esport au Chili et aura la première ligue nationale féminine de League of Legends, ainsi qu’une émission de podcast. Ce projet accepte déjà les inscriptions des équipes jusqu’au 28 janvier et prépare les moteurs pour ce formidable événement.

Le 23 janvier, nous aurons un showmatch entre les équipes féminines de Rebirth Esports et Edelwiss, qui peut être vu sur la chaîne officielle de la Wonder League sur Twitch. En revanche, les matchs de championnat, qui débuteront une fois que les équipes seront prêtes, se joueront du lundi au mercredi, à partir de 21h00.

D’autre part, le podcast «Wonder Chat», qui sera animé par la célèbre journaliste et animatrice Margarita «Laruchan» Huenuil, présentera différents invités semaine après semaine et abordera des sujets sur l’esport, les jeux vidéo et aussi sur la même compétition.

Camila “Camilit4”González, directeur de Ligue des merveilles, a commenté ce qui suit à propos de l’instance: “C’est un nouvel espace innovant créé pour faire croître l’e-sport au Chili, promouvoir la croissance de la scène compétitive et accueillir différents domaines du monde des jeux vidéo avec espace et importance ils méritent, nous ne voulons pas nous attaquer à un simple tournoi, mais un tournoi dédié à 100% à la promotion des équipes féminines avec un podcast diversifié et divertissant réalisé avec le dévouement et l’importance que chaque invité que nous aurons mérite ».

Le tournoi aura des prix de 250 000 pesos chiliens pour la première place, 150 000 dollars pour la deuxième et 50 000 dollars pour la troisième.

