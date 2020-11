Jusqu’à présent, la première de Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins était sous la pression de multiples spéculations, notamment après le report de Dune de Denis Villeneuve à Noël 2021 et Soul, la très attendue première de Pixar, a été annoncée pour Noël en la plate-forme de streaming Disney Plus.

Enfin cette semaine, Warner est sorti des rumeurs et a annoncé que la suite directe du hit de 2017 serait officiellement lancée le 16 décembre de cette année dans les salles – celles qui peuvent offrir le service – et le 25 décembre via HBO Max.

La stratégie a intrigué le public, mais elle est sans aucun doute la plus viable au milieu de l’incertitude qui traverse actuellement le monde du divertissement et en particulier les distributeurs de films du monde entier.

Le film Wonder Woman avait subi une longue séquence de reports et de changements de date, ce qui, pendant des mois, avait clairement montré qu’il était hautement improbable qu’il ne puisse profiter que d’une sortie en salle. Pour l’instant, la courbe de contagion aux Etats-Unis est suffisamment élevée pour que davantage de mesures de quarantaine, et la fermeture d’établissements commerciaux par état, permettent de prédire si les chambres du pays resteront ouvertes en décembre. Ou du moins le assez de temps pour que les grands studios prennent le risque de sortir certains de leurs grands titres.

C’est un facteur déterminant qui a forcé Disney à sortir Mulan sur Disney Plus, en plus de reporter toutes ses premières à l’année prochaine. Un symptôme évident qu’il existe une crainte sérieuse et fondée que les ravages de la pandémie continuent d’être notoires au cours des premiers mois de 2021.

En particulier, l’expérience mitigée de Christopher Nolan de Tenet – qui avait un brut acceptable aux États-Unis, mais aussi des pertes importantes lors de sa première mondiale – montre très clairement que personne dans l’industrie prendra à nouveau un risque sans garantir au moins que le succès de l’un de ses titres soit assuré, au moins partiellement.

Il est donc fort probable que la décision sur le sort de Wonder Woman 1984 soit liée à une étude de marché qui indique deux faits concrets: les ravages de la pandémie dans la distribution et le public et bien sûr, l’impossibilité de rendre les bénéfices, à la moins dans les proportions qu’un blockbuster comme celui réalisé par Patty Jenkins a promis de relever.

Liquidité, portes ouvertes et virus

Tenet était une première cohérente qui avait une diffusion théâtrale acceptable, mais elle n’a jamais eu l’impact qu’elle pouvait réactiver les cinémas alors ouverts à la moitié de leur capacité.

Aujourd’hui, la situation est beaucoup plus compliquée et de plus en plus imprévisible: la capacité des salles américaines a été réduite à un quart et les spectacles ont été espacés à trois ou quatre par jour, il est donc fort probable que même si c’est un succès le jour de sa première à Wonder Woman 1984, il faut des efforts considérables pour réaliser de réels profits.

À ce qui précède doit être ajouté le accord conclu entre Universal et Cinemark pour réduire davantage les fonctions, ce qui signifie qu’il est plus que probable que certains cinémas aient décidé de ne pas assumer le coût de la projection d’une seule politique, sans avoir la garantie de son succès retentissant.

Wonder Woman 1984 est sans aucun doute l’une des suites les plus attendues de l’année, mais en réalité, il n’y a aucun moyen de garantir qu’être distribué uniquement dans des salles sélectionnées et à un minimum d’heures, il peut être rentable. pour les chambres au-delà des grandes chaînes, et même pour les distributeurs réputés.

Ce qui nous amène à HBO Max. La plate-forme de streaming du géant du câble a rapidement augmenté sa pénétration du marché, et sa base d’abonnés est actuellement suffisamment acceptable pour prévoir également une augmentation significative avec la sortie du film.

En fait, il est déjà considéré comme un atout et une source de revenus importants pour Warner Media dans un contexte de ralentissement de l’industrie. Le service a déjà un titre majeur de DC aligné avec les débuts de la Justice League selon la version de Zack Snyder l’année prochaine.

Alors que la pandémie dicte toujours la manière dont les films sont sortis, le choix était essentiellement de continuer à retarder Wonder Woman 1984 jusqu’à ce que les cinémas soient en mesure de soutenir les blockbusters, ou de rendre le film disponible en tant que titre en streaming sur HBO Max. La décision des dirigeants était sûrement basée sur le potentiel de croissance de la plateforme et surtout sur les rumeurs sur les résultats basés sur les abonnés Mulan, que malgré les spéculations qui insistaient, cela avait été une “déception” dans les numéros de collecte, il s’est avéré être suffisamment rentable pour que Disney envisage d’autres versions du style.

Ainsi, bien que l’incertitude continue d’être le vrai facteur à prendre en compte, il est fort probable que la combinaison du cinéma et de HBO Max fera de Wonder Woman 1984 peut-être pas le blockbuster qu’il était censé être, mais un succès. marketing plus proche de la manière de faire des affaires de Netflix. Cela pour l’instant, a réussi à augmenter de façon exponentielle eta maintenu sa base d’abonnés grâce à des sorties de films de haut calibre.

Dans les circonstances, une version de HBO Max était tout simplement la meilleure solution, et certainement celle qui sera énorme pour les abonnements à la plate-forme.

Un cas similaire s’est produit avec Borat Subsequent Moviefilm et Amazon Prime Video, qui sont devenus le contenu le plus populaire de la chaîne depuis leur lancement. La combinaison de la possibilité de profiter d’une première de film immédiatement et sans les risques de pandémie, a non seulement augmenté considérablement le nombre d’abonnés au service, mais a également montré qu’il s’agissait de l’une des stratégies les plus réussies qu’il a mises en œuvre jusqu’à présent.

De plus, avec la pandémie toujours en cours, il n’y a aucune garantie que l’un des films retardés conservera ses nouvelles dates. Combinée à l’investissement de Warner Media dans HBO Max, la décision de sortie en salles et à double flux de Wonder Woman 1984 était la meilleure voie à suivre, et avec les conditions qui y ont conduit, ce n’est très probablement pas le dernier film à sortir. Combinez l’expérience théâtrale avec un profit immédiat sur une plateforme de streaming.

L’article “Wonder Woman 1984” sortira sur HBO Max et en salles, et pourrait être un succès a été publié dans Hypertext.