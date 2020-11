“Wonder Woman 1984” sortira en salles. C’est un fait, l’étude a confirmé et sa directrice Patty Jenkins l’a réitéré. Comment, quand et avec quelles conséquences? Telles sont les questions en suspens.

Le 25 décembre, dans cinq semaines, est la date à laquelle est prévue la première de “Wonder Woman 1984”, le seul blockbuster qui est conservé cette année et ce pendant quelques jours. Au départ, le film arriverait le 5 juin, de là il est passé au 14 août, puis au 2 octobre, jusqu’à la fin de l’année. La question reste en suspens de savoir s’il sera conservé cette année ou va-t-il se déplacer, comme tant d’autres titres (“Fast and Furious 9”, “Black Widow”, “Free Guy” …) à un moment donné en 2021.

À ce jour, des études ont proposé différentes stratégies pour obtenir des revenus pendant la quarantaine. Universal a créé «Trolls 2: World Tour» en pay-per-view, la même action que Disney + a menée avec «Mulán» et utilisée pour catapulter sa plateforme, 20th Century Fox a vendu des films à d’autres plateformes et Warner Bros. a pris un risque en sortant «Tenet» sur pièces. Les résultats ont varié, certains ont été plus rentables que d’autres, mais aucun n’a été assez énergique pour en faire une formule. Le cas de “Tenet”, un film qui aurait dû générer plus d’un milliard de dollars et qui à ce jour, avec un budget de 200 millions de dollars, n’en a levé que 350, ayant déjà été à l’affiche depuis plus de deux mois. “Tenet” a échoué. Il n’a pas permis aux gens de revenir au cinéma, il n’a même pas augmenté ses coûts (y compris les retards au box-office et les dépenses de marketing, pour récupérer, même s’il faut encore un peu dépasser 500 millions de dollars).

Désormais, Warner Bros envisage une stratégie différente, non encore confirmée, qui pourrait aboutir à quelque chose qui jusqu’à très récemment était considéré comme impossible: une sortie sur les plateformes quelques semaines plus tard. L’intention serait de motiver le public à fréquenter les salles, sachant que le caractère spectaculaire du film n’est apprécié que dans toutes ses dimensions sur grand écran. Cependant, et étant donné que “Tenet” a déjà montré que peut-être l’argument de poids pour y parvenir n’est pas dans le film, mais dans la sécurité ou la confiance qui est perçue dans les salles et même maintenant dans un changement dans l’économie, il atteindrait HBO Max en janvier, deux semaines plus tard. Pour Warner Bros., l’alternative lui permettrait de générer des revenus au box-office et sur sa plateforme avant que le titre ne perde son impact commercial. En outre, cela aiderait à stimuler HBO, une plate-forme qui n’a cessé de croître, mais qui est loin de Netflix et Disney + et qui manque de premières flashy comme ces plates-formes, sans dire qu’elle n’a eu aucun titre de premier plan jusqu’à présent cette année. Ainsi “Wonder Woman 1984” pourrait servir, comme “Mulán” le faisait pour Disney + à l’époque, à motiver de nouveaux abonnés. Jusqu’à présent, tout semble bon pour Warner Bros., mais ce ne serait pas les seuls bénéficiaires.

Le secteur de l’industrie cinématographique qui a été le plus touché est peut-être celui des cinémas. Avec une méfiance à l’égard des protocoles d’assainissement et beaucoup d’offre, semaine après semaine, sur les quais, le public a peu fréquenté les salles. Il y a eu des offres, il y a eu des premières, mais aucune de grande visibilité et cela est devenu un «cercle vicieux». Donc, le fait que “Wonder Woman 1984” sort en salles, même si c’est exclusivement pour quelques semaines, est une concession qui peut être faite car il vaut mieux avoir une augmentation du nombre de participants pour cette période, que de ne pas l’avoir. L’accord serait historique et briserait la fenêtre minimale de trois mois entre les premières dans les salles et autres médias, une possibilité que plus d’une chaîne avait refusé il y a quelques mois et qui, si elle était réalisée, serait un «avant et après» pour le cinéma. “Wonder Woman 1984” pourrait donc être sur le point de changer l’histoire, de la sauver, non seulement à l’écran, mais aussi hors écran.