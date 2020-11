Le prologue de chapitre “Shadow Puppets” (1×06) de The Walking Dead: World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), en plus d’être d’une classe très différente de ce qui nous a été proposé dans cette série télévisée et dans les deux précédents de la franchise zombie, The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) et Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015), pointe directement son nom et, de par son contenu, cela pourrait bien être le début de «Brave» (1×01), c’est-à-dire de la série elle-même. Cependant, il ne suffit toujours pas de justifier une telle décision stylistique, et nous verrons qu’ils le font au cours de l’épisode.

Ensuite, nous revenons au moment troublant avec lequel s’est terminé «Madman Across the Water» (1×05), sans laisser passer le moment de terrible compréhension qui dépasse Hope Bennett (Alexa Mansour) sur le passé qui l’unit à Elton Ortiz (Nicolas Cantu) se développe pour que le spectateur sympathise avec elle. Cependant, ce n’est pas mal que Gimple et Negrete aient décidé de nous présenter de nouveaux personnages pour donner plus de jeu à l’histoire de World Beyond, qui, de toute façon, était ce à quoi on s’attendait sur le voyage des protagonistes à la recherche du Dr Leopold Bennett (Joe Holt) et du siège de la République Civique Militaire.

Et nous avons découvert que la raison pour laquelle le chapitre précédent était si intitulé a une relation directe avec Elton, qui, en raison de ce qui s’y passe et des circonstances qui ont causé ce qu’il souffre, clarifie les concepts de celui-là. D’un autre côté, dans le monde sans loi de The Walking Dead qui ressemble au Far West américain mais avec la menace des zombies, pas aussi présents qu’ils devraient l’être ici, et pour tout le monde, les indices suspects qu’Iris Bennett (Aliyah Royale ) et ses compagnons ne devaient pas abandonner le bon sentiment de méfiance envers les étrangers et les parvenus malheureusement confirmé peu de temps après.

Et choisir Silas Plaskett (Hal Cumpston) comme le seul à ne pas céder au discours des autres, mais sans savoir si cela est dû à un accès de jalousie ou s’il est vraiment mal à l’aise avec une certaine odeur personnelle, est un mouvement narratif intelligent. D’autre part, bien que la réalisation de “Shadow Puppets” Il ne brille dans aucune de ses scènes, il provoque des secousses occasionnelles, et le responsable de ceci est Michael Cudlitz, qui joue Abraham Ford dans The Walking Dead et qui dirige ce chapitre car il a déjà réalisé trois des séries mères: “Stradivarius” (9×07), “Silence the Whisperers” (10×04) et ” Ouvrez vos yeux »(10×07).

Il y a deux rebondissements très proches, mais seul le dernier semble difficile à prévoir pour le public de World Beyond. Concernant le premier, finit par justifier l’objet de l’épisode, avec son nom et cette séquence initiale des ombres chinoises anciennes, le théâtre de marionnettes dans lequel ils se tiennent devant une source de lumière pour que le public ne voit leurs ombres que sur un écran, en raison de leur illusionnisme. Mis à part les caractéristiques des nouveaux personnages, Percy (Ted Sutherland) et Tony (Scott Adsit), bien sûr. Et la deuxième scène d’explications subséquente porte finalement une éloquence simple.

Oui la chose normale serait que nous considérions une vertu du récit cinématographique le fait que “Shadow Puppets” se termine là où il a commencé, c’est-à-dire qu’il a été élaboré avec une structure circulaire comme “The Blaze of Gory” (1×02). Et il ne fait aucun doute que c’est le cas, mais non plus qu’avoir vu les mêmes images réussies dans la scène d’ouverture et sans les coupures du montage parallèle avec la réaction des protagonistes à la clôture, diminue le charme de l’œuvre représentée et la portée émotionnelle aux performances pour emporter la nouveauté. Et la petite chicha de la scène post-crédit n’en fait pas une contribution très étonnante.

