S’il y a une chose que la franchise The Walking Dead (Frank Darabont et Angela Kang, depuis 2010) n’a pas semblé très intéressée à nous expliquer, c’est l’origine du virus à l’origine de l’apocalypse zombie et, enfin, s’il peut y avoir un vaccin contre elle. L’histoire de cette série et de son premier spin-off, Fear the Walking Dead (Robert Kirkman et Dave Erickson, depuis 2015) s’était focalisé sur le défi de la survie à l’hécatombe de ses protagonistes et les dilemmes moraux auxquels sont confrontés la route, à maintes reprises, peut-être la plupart, des plus terribles.

The Walking Dead a introduit le thème de la guérison du virus zombie dans la première saison et il n’a été repris que TWD: World Beyond.

Cependant, The Walking Dead lui-même a brièvement introduit le sujet entre la fin de l’épisode “Wildfire” (1×05) et l’intrigue du suivant, “TS-19” (1×06), avec lequel la première saison se termine. Dans les deux, nous connaissons le docteur edwin jenner (Noah Emmerich), le dernier pathologiste du Atlanta Center for Disease Control à avoir déterminé à trouver un remède contre le virus zombifier avec sa défunte épouse Candance (Claire Bronson). Et jusqu’à The Walking Dead: * World Beyond (Scott M. Gimple et Matthew Negrete, depuis 2020), l’affaire n’a pas été abordée.

AMC

Une décennie plus tard, dans le chapitre “Brave” (1×01), il est dit que le Dr Leopold Bennet (Joe Holt), biochimiste et généticien, avait quitté la colonie du Campus pour la base de la dangereuse république civique militaire pour la même chose que Edwin Jenner. Dans les scènes post-crédit de “The Wrong End of a Telescope” (1×04) et “Shadow Puppets” (1×06), ils nous montrent des détails sur expériences de virus zombie, et ils clarifient en quoi consistaient les cinq apparitions de cette organisation entre les épisodes “The Big Scary U” (8×05) et “What Comes After” (9×05) de The Walking Dead.

Soldat Owens: “J’ai entendu dire qu’il était venu dans une fusée, qu’il avait commencé dans l’espace, quelqu’un l’a respiré, il lui a fait tourner l’estomac et quand il est monté dans l’avion …”

Cependant, alors que les cinq autres fois que nous l’avons vue dans Fear the Walking Dead, de “Here to Help” (5×01) à “Alaska” (6×03) pour le moment, elles ne servent qu’à élargir ce qui est connu sur le modus operandi de ses interventions et de ne pas fournir de données sur son enquête sur le virus, dans le chapitre «Action ou Vérité» (1×07) de World Beyond il y a un flashback lié à Jennifer «Huck» Mallick (Annet Mahendru) dans lequel un marin américain nommé Owens (Michel Curiel) fait référence à l’origine de la catastrophe avant que vous ne soyez interrompu.

AMC

Et il va seulement jusqu’à dire ceci: “J’ai entendu dire que c’était venu dans une fusée, que ça avait commencé dans l’espace, quelqu’un l’a respiré, ça lui a tourné le ventre et quand il est monté dans l’avion …”, et rien d’autre. Mais cela suffit pour attirer puissamment l’attention des téléspectateurs, puisque ses propos sont liés à une réponse qu’il a donnée sur Twitter Robert Kirkman lui-même, auteur du roman graphique homonyme qui adapte The Walking Dead, en janvier dernier: “Spores spatiales”, a écrit à un autre utilisateur dont le compte est actuellement suspendu et via un tweet qui on ne sait pas si c’était une blague mais que, plus tard, eh bien, il a décidé d’effacer. Pour ne pas confondre ou ne rien révéler de si tôt?

Nous ne savons pas comment cela correspond à ce que le Dr Edwin Jenner a dit à Rick Grimes, que tout le monde a le virus et que les morts reviennent même si un zombie ne les a pas mordus de leur vivant.

Mais la vérité est que, dans La Nuit des morts-vivants (George A. Romero, 1968), un film qui n’existe pas dans l’univers de The Walking Dead, le principe du zombie paye est dû au rayonnement diffusé sur Terre par une sonde spatiale qui était revenue de Vénus et a explosé dans notre atmosphère, donc ça pourrait être juste une petite blague hommage. En fait, dans “À côté du feu mourant” (2×13), Rick Grimes (Andrew Lincoln) raconte ce qu’Edwin Jenner lui avait murmuré à l’oreille: que tout le monde a le virus et, pour cette raison, les morts reviennent même en zombie ne les a pas mordus dans la vie. Et comment une telle chose est-elle au carré avec une spore spatiale?