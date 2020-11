Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

World of Warcraft, le MMO à succès de Blizzard, célèbrera aujourd’hui le lancement d’une nouvelle extension. Son nom est Shadowlands et nous savons déjà à quelle heure il sera disponible au Mexique et dans d’autres régions d’Amérique latine.

Grâce à une carte publiée sur les réseaux sociaux, Blizzard a révélé l’heure de sortie de World of Warcraft: Shadowlands. Selon l’annonce officielle, World of Warcraft: Shadowlands sera disponible à partir de 15h00, heure du Pacifique.

Ce qui précède signifie que World of Warcraft: Shadowlands sera jouable au Mexique à partir de 17h00 heure locale. En revanche, le calendrier reste le même pour d’autres régions d’Amérique latine et du continent américain:

Californie, États-Unis – 15 h 00 Bogota, Colombie – 15 h 00 San José, Costa Rica – 17 h 00 New York, États-Unis ― 18 h 00 Lima, Pérou – 18 h 00 Porto Rico – 7 h 00 00 PM Caracas, Venezuela – 19:00 Santiago du Chili – 20:00 Buenos Aires, Argentine – 20:00

Découvrez quand #Shadowlands sera lancé dans votre région. 👇 pic.twitter.com/DvIcFSBMBz – World of Warcraft (@Warcraft) 22 novembre 2020

Qu’est-ce que World of Warcraft: Shadowlands?

Au cas où vous ne le sauriez pas, World of Warcraft: Shadowlands est la huitième extension de World of Warcraft. C’est donc une nouvelle aventure pour les fans de MMORPG de revenir et de passer un bon moment.

Dans Shadowlands, vous visiterez le pays des ombres, une région qui peut être considérée comme l’au-delà. Vous y trouverez de nouveaux défis, des factions et une conspiration pour détruire le cosmos. Comme vous pouvez l’imaginer, votre mission sera de mettre fin au chaos pour rétablir l’ordre.

Tu veux en savoir plus? Ensuite, regardez la vidéo que nous avons préparée pour vous présenter tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle extension:

World of Warcraft: Shadowlands arrive à tout le monde aujourd’hui, le 23 novembre. Vous pouvez en savoir plus sur cette extension pour le MMO Blizzard en cliquant ici.