World of Warcraft est par définition le MMORPG définitive. Avec sa première il y a presque 16 ans et une base de joueurs toujours actuelle et fidèle au classique de Tempête De Neige, WOW est l’un des favoris de tous les temps. Maintenant, à l’occasion de son anniversaire, nous aurons des récompenses pour tout le monde.

Dans un post sur le site officiel de World of Warcraft, Blizzard a annoncé qu’il y aurait de nombreuses surprises pour les joueurs. Nous aurons un contenu exclusif sur une base limitée, y compris un pack anniversaire gratuit, qui comprend une carte qui débloque une mission définie à Orgrimmar ou Stormwind, selon votre faction. De plus, les joueurs recevront 200 devises anormales et un package qui augmente l’expérience et les points de réputation de 16% pendant 1 heure.

Ils seront également activés 2 missions où les joueurs devront affronter d’anciens ennemis de jeux vidéo comme Lord Kazzak, Azuregos et l’un des quatre dragons du cauchemar, avec lesquelles nous pouvons recevoir plus de devises chronoanomalies. Les récompenses sont maintenant disponibles Jusqu’au 22 novembre.

Nous pouvons même gagner de nouvelles montures comme la Stormpike Battle Ram et Frostwolf Snarler. Tempête De Neige Il a également remercié tous les fans de WOW: «Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure jusqu’à présent. Ils représentent le meilleur de la Horde et de l’Alliance et sont chaque jour notre source d’inspiration et de motivation. “

