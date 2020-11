La nouvelle extension MMORPG de Blizzard arrivera en Europe le 24 novembre.

Un des MMORPG le plus important dans l’histoire des jeux vidéo est World of Warcraft. Le jeu vidéo de Tempête De Neige Vous êtes maintenant prêt à recevoir la prochaine extension majeure du titre, World of Warcraft Shadowlands, qui arrivera la semaine prochaine. Désormais, la firme américaine a fait une annonce qui plaira particulièrement aux adeptes de la marque Manzana.

Blizzard a annoncé que World of Warcraft Shadowlands aura un support natif pour Silicium Apple, la nouvelle technologie de traitement de la marque américaine. Selon le site Web 9to5mac, World of Warcraft devient le premier gros gibier qui annonce ce type de compatibilité avec Apple Silicon, ce qui en fait une annonce importante pour les utilisateurs de produits Apple.

Récemment, la marque Apple a annoncé Apple Silicon, qui établira un architecture commune sur tous les produits de la marque. Les nouveaux produits annoncés récemment par Apple (MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini) intègreront cette technologie et seront alimentés par le Puce M1. Vous pouvez connaître les caractéristiques d’Apple Silicon grâce à nos collègues d’Applesfera.

World of Warcraft Shadowlands arrivera dans notre pays prochainement 24 novembre et vous pouvez profiter du nouveau contenu à partir de 00h00. Cette fois, nous traiterons les décisions de Sylvanas et nous nous rendrons dans les Shadowlands. Il y a quelques jours, Blizzard a publié le remorque de lancement du jeu et vous pouvez vous rappeler cette vidéo cinématographique.

