Après un délai, Blizzard a révélé aujourd’hui que Shadowlands, la prochaine extension majeure de World of Warcraft, sera disponible fin novembre. Sans aucun doute, le mois prochain, il se positionnera à nouveau comme l’une des périodes les plus lourdes de l’industrie.

Pour être précis, Shadowlands sera disponible le 23 novembre à partir de 16 h 00 (heure de Mexico). De même, la pré-version débutera le 10 novembre. Enfin, il a été confirmé que le premier raid majeur de l’extension, Castle Nathria, aura lieu le 8 décembre 2020.

Entrez dans les #Shadowlands le 23 novembre. Pic.twitter.com/tukjOpODP1 – World of Warcraft (@Warcraft) 29 octobre 2020

Rappelez-vous que la date de sortie originale de Shadowlands était le 27 octobre dernier, mais COVID-19 a imposé une série de défis de développement, ce qui a conduit l’entreprise à retarder le jeu jusqu’à la fin de l’année. Pendant ce temps, les joueurs de WoW ont la possibilité de profiter d’un essai gratuit de ce contenu qui nous emmène dans une nouvelle région.

