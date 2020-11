La prochaine extension de Blizzard au MMO arrivera sur PC le 24 novembre, après un dernier retard.

On prie pour cela, mais il semble que World of Warcraft: Shadowlands arrivera enfin sur ordinateur le 24 novembre, après un dernier délai d’un mois. La prochaine grande extension de World of Warcraft nous mènera pleinement dans les Shadowlands avec de nouveaux défis et aventures à surmonter, ainsi que plus de régions à parcourir quand disponible. Bien que, heureusement, vous n’ayez pas à attendre si longtemps pour apprendre à les connaître.

Cette fin de semaine, Blizzard Entertainment a publié trois nouvelles vidéos Shadowlands axées sur les régions de Bastion, Maldraxxux et Ardenweald. Un regard aérien sur ces zones que nous explorerons dans quelques semaines, alors que nous connaissons leur conception, on découvre leurs scénarios et nous connaissons les êtres qui les habitent. Ensuite, nous vous montrons les trois vidéos, une pour chaque région:

Bastion

Maldraxxus

Ardenweald

Encore une fois, nous vous rappelons que World of Warcraft: Shadowlands sera disponible le 24 novembre, et qu’une nouvelle bande-annonce d’expansion a récemment été publiée. Il a également été annoncé que Shadowlands ajoutera le support des disques SSD, pour ceux qui en possèdent un et veulent profiter de ses vertus. Si vous souhaitez en savoir plus sur l’extension, voici nos impressions sur World of Warcraft: Shadowlands.

