DesMéphisto est presque une légende dans le monde de World of Warcraft, le streamer et speedrunner bat constamment des records et se bat. Maintenant, grâce aux boosts d’exp disponibles avant Shadowlands, il a réussi à Alliance Death Knight du niveau 10 à 50 en trois heures et trente-trois minutes, oui messieurs 3:33.

Le speedrunner a optimisé son itinéraire en utilisant des boosts, des buffs, des itinéraires, des chemins et de l’équipement pour battre sa dernière meilleure tentative de 45 minutes. Souviens-toi que DesMéphisto est l’un de ces joueurs qui utilise et sait pratiquement tout ce qui existe dans World of Warcraft.

J’ai dit que je le ferais, alors je l’ai fait. 3 heures 33 minutes. Même avec un sniper de flux 😉 pic.twitter.com/Cl8N7p9YlP – DesMephisto (World of Warriors) (@DesMephisto) 6 novembre 2020

Cela a peut-être même été plus rapide, mais dans diverses parties du flux Twitch, le streamer a été diffusé en continu par d’autres joueurs qui voulaient le retarder et le troller. Ici, sur sa chaîne Twitch, vous pouvez voir la transmission complète du dernier enregistrement.

Récemment Tempête De Neige voulait commémorer ses disques récents et a produit un article personnalisé en son honneur.

Putain de merde, tu dois me faire baiser https://t.co/w5NWxEyKUl – DesMephisto (World of Warriors) (@DesMephisto) 5 novembre 2020

