Bien que l’Apple Watch se démarque comme étant les montres intelligentes les plus avancées actuellement disponibles, les fans d’Apple demandent depuis des années l’arrivée d’une fonctionnalité supplémentaire présente dans de nombreux autres appareils portables de bas niveau: une camera. Et c’est que malgré le fait que ces appareils soient un complément obligatoire aux smartphones, leur raison d’être n’est autre que de pouvoir minimiser l’utilisation de ceux-ci de leur poche.

C’est pourquoi, après un long processus de quatre ans dans une campagne de financement participatif, dragonne Wristcam Il s’agit de l’un des accessoires les plus notoires en dehors de la marque officielle.

Comme son nom l’indique, cette sangle est équipée d’une caméra arrière de 8 mégapixels, capable de prendre des photos dans des résolutions jusqu’à 4K et enregistrez des vidéos en qualité 1080p; et un deuxième appareil photo de 2 mégapixels qui nous permettra de prendre des selfies ou de fonctionner comme un appareil photo personnel pour les appels vidéo.

L’appareil a 8 Go de mémoire pour stocker des photos et des vidéos. L’appareil photo se connecte à la montre via Bluetooth Low Energy (BLE) et à l’iPhone via Bluetooth 4.2, 5.0 et Wi-Fi. De plus, bien qu’il soit capable d’afficher des images directement sur l’écran de notre montre, cet appareil a une batterie séparée capable de résister à l’utilisation d’une journée complète.

Cependant, bien qu’ils représentent une augmentation considérable de l’utilité de l’Apple Watch, ils sont toujours loin d’être un remplacement total de la caméra iPhone. Et c’est que les exemples de photographies prises par la Wristcam et partagées par la société de développement elle-même, bien qu’elles soient assez décentes, ne semblent pas offrir des détails aussi exceptionnels, décevants dans les détails.

Actuellement, la Wristcam est disponible à la réservation via le site officiel du projet, sous un prix de départ de 299 $, et une date d’expédition estimée pour mars prochain.