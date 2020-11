Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il semble que le temps passe vite, diraient beaucoup, parce qu’aujourd’hui La Xbox 360 fête ses quinze ans depuis son lancement officiel, se positionnant depuis lors comme l’une des consoles les plus mémorables avec un design de contrôle qui est aujourd’hui, pour beaucoup, le meilleur qui ait existé et qui soit.

C’est lui 22 novembre 2005 lorsque la console a été publiée au public en tant que successeur de la Xbox, en concurrence un an plus tard avec la PlayStation 3 et la Nintendo Wii. Il s’agit de la deuxième console de Microsoft en collaboration avec IBM et ATI (acquise plus tard par AMD). Le système a été révélé lors d’un événement télévisé sur le réseau MTV en mai de la même année de son lancement.

Saviez-vous que la Xbox One est également sortie le 22 novembre?

En mai 2008, 3 ans plus tard, Microsoft a annoncé que la console avait déjà vendu plus de 10 millions de systèmes, étant le leader des ventes à l’époque.

Bien que la connexion Internet à partir de ce type de système était déjà possible à partir de la Sega Saturn, ce n’est qu’à l’ère Xbox 360 que le en ligne est devenu populaire avec son abonnement Gold.

La console est passée par différentes phases, notamment: Xbox 360 Core, le premier et le plus basique modèle de la ligne, remplacé plus tard par la version Arcade, qui améliorait les performances et disposait d’une unité de mémoire interne pour le stockage. Plus tard, nous trouvons la Xbox 360 Premium, comprenant pour la première fois un disque dur, dont la capacité serait augmentée par l’Elite à un total de 120 Go. En arrivant à la fin, on retrouve le lancement de la Xbox 360 S, offrant la principale caractéristique d’être compatible avec Kinect et d’avoir intégré le Wi-Fi. Enfin, en 2013 le dernier modèle, Xbox 360 E.

Microsoft a donné par la production de la console s’est terminée en avril 2016, à la tristesse de beaucoup.

Jetez un œil à l’événement de lancement:

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord