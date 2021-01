Microsoft se rétracte et s’excuse auprès des joueurs: «aujourd’hui, nous avons commis une erreur».

Si vous êtes abonné au Xbox Live Gold et que les nouvelles récentes de l’augmentation du prix du service sont tombées comme une cruche d’eau froide, calmez-vous, car il y a de bonnes nouvelles. Xbox vient d’annoncer que le prix n’augmentera pas du Xbox Live Gold et, en plus, qu’il commencera à fonctionner pour que les jeux libre de jouer n’a pas besoin un abonnement au service pour peut être joué en multijoueur en ligne.

Aujourd’hui, nous avons commis une erreur; nous avons décidé de ne pas changer les prix de Xbox Live GoldXboxComme nous vous l’avons dit il y a quelques heures, Xbox a décidé d’augmenter le prix du Xbox Live Gold, dans une augmentation significative de la valeur. Bien qu’au début on ne savait pas si cette mesure affecterait également l’Espagne, il a été confirmé quelques heures plus tard qu’elle le serait. Les joueurs Xbox ont commencé à critiquer la décision et Microsoft a écouté les supporters, se retirant bientôt de la mesure.

“Aujourd’hui nous avons fait une erreur et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est un partie vitale du jeu Et nous ne répondons pas aux attentes des joueurs qui comptent dessus chaque jour. En conséquence, nous avons décidé ne changez pas les prix Xbox Live Gold “, a annoncé Xbox dans un communiqué, qui contient également des informations intéressantes concernant le jeu gratuit.

