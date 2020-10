Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le début d’une nouvelle génération est toujours une bonne nouvelle et un motif de fête pour les joueurs. La Xbox Series X et la Xbox Series S sortiront le 10 novembre, donc le compte à rebours avant leur première a déjà commencé.

Pendant des jours, nous avons des indices sur un éventuel événement Xbox pour célébrer la première des consoles. La célébration a été confirmée pour des régions telles que le Mexique, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, mais nous savons maintenant que l’entreprise prépare un événement de lancement mondial.

Par le biais de Xbox Wire, Phil Spencer, responsable de Xbox, a invité les joueurs à faire partie de la célébration et de la prochaine génération. L’exécutif a révélé les détails de ce qu’ils préparent pour l’accueillir sur Xbox Series X et Xbox Series S.

Xbox pour célébrer les débuts des séries X et S en grand

Spencer a souligné dans son message l’importance des jeux vidéo et leur capacité à rassembler les gens, même dans les situations les plus difficiles. De même, le manager a souligné que c’était une année pleine de défis à relever et que, malgré cela, la Xbox Series X et la Xbox Series S seront bientôt une réalité.

Xbox célébrera la première de ses nouvelles consoles le 10 novembre avec une diffusion en direct à laquelle participeront des membres de la société, des partenaires et une partie de la communauté. L’événement peut être suivi dans le monde entier sur YouTube, Twitch et Facebook.

Si vous souhaitez faire partie de cette soirée de lancement, sachez que l’événement débutera à 12h00, heure de Mexico. La présentation mettra en vedette divers gameplays avec des créateurs de contenu, des consoles de nouvelle génération seront discutées et une campagne de financement pour une bonne cause sera organisée.

«Ce sera le moment des jeux, pas des communiqués de presse, car les consoles de nouvelle génération commencent à toucher les joueurs du monde entier. Au lieu de grandes annonces, nous allons inaugurer une nouvelle ère en jouant ensemble. Nous allons profiter de ce moment pour nous amuser et nous espérons que vous vous joindrez à nous », a déclaré Spencer.

Le responsable a déclaré qu’ils continueraient à travailler pour que plus de gens aient accès aux jeux vidéo et à l’écosystème Xbox à l’avenir. Cela sera possible car ils investiront encore plus dans leurs consoles et dans le contenu, mais aussi dans le jeu dans le cloud et dans les jeux PC.

«Pour l’industrie du jeu vidéo, il n’y a pas de meilleure mesure du succès que plus de gens qui jouent et plus de joueurs découvrant les titres qu’ils aiment. Je veux fêter ça avec vous le 10 novembre, et je veux vivre ce que nous allons tous créer à travers le jeu », a conclu le manager.

