L’arrivée de la Xbox Series X | S sera importante et Microsoft veut jeter la maison par la fenêtre. Il y a quelques semaines, la société a assuré que le meilleur restait à venir avant le lancement de ses nouvelles consoles et aujourd’hui une collaboration intéressante a été révélée qui cherchera à apporter le style Xbox au monde de la mode.

A travers une publication sur son compte Twitter officiel, la marque de vêtements The Hundreds a annoncé la collaboration qu’elle mènera avec Xbox dans le cadre des débuts de la Xbox Series X | S, une nouvelle confirmée quelques instants plus tard par Aaron Greenberg, directeur général société de jeux et de marketing, qui a célébré l’union des deux marques pour accueillir une nouvelle génération.

The Hundreds X Xbox :: Bientôt disponible. @xbox pic.twitter.com/nXwsg8r4k8 – Les centaines (@thehundreds) 2 novembre 2020

Les Hundreds ont bâti leur réputation depuis 2003 en faisant partie des scènes punk, hip-hop et skateboard, gagnant une reconnaissance qui a attiré l’attention de différents secteurs, tels que le sport professionnel et la bande dessinée, ce qui a abouti à des sorties. de lignes d’édition spéciale.

Jusqu’à présent, on ne sait pas ce que comprendra la ligne de The Hundreds inspirée de la Xbox, mais déjà confirmé, il est certain qu’elle cherchera à capturer l’expérience de l’environnement de jeu de Microsoft et à la mener vers la culture pop.

La Xbox Series X | S fera ses débuts le 10 novembre et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

