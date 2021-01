Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

La chose la plus importante dans la bataille de la console est peut-être définie avec ses exclusivités et son matériel de console, bien que nous ne puissions pas le nier avec les dernières consoles. PlayStation 5 et Xbox Series il y avait un nouveau détail qui donnait un avantage à Sony, son contrôle.

Il DualSense C’est le contrôle de la PS5 qui a largement profité de la commande de ses rivaux Microsoft, grâce à ses innovations telles que le pavé tactile amélioré, les déclencheurs adaptatifs et les vibrations haute définition ou le retour haptique. D’autre part, le contrôle de Xbox série x Cela a juste changé un peu la conception et il a quelques déclencheurs texturés approximatifs.

Maintenant Microsoft interroge ceux qui achètent une nouvelle console Série Xbox, où le joueur est directement demandé Si vous êtes intéressé par les fonctions du contrôleur PS5 et ceux que vous aimeriez voir dans les futurs contrôleurs Xbox.

Comme on dit là-bas, si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les. Espérons que ces fonctionnalités parviennent aux contrôleurs réguliers de la série Xbox et non à un Elite 2 valant plus de 100 $.

Partie enquête

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord