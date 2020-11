Xbox Game Bar vous permet désormais de gérer les ressources système

Quand, pour le tester, je me suis inscrit à Game Pass, évidemment j’ai installé Xbox Game Bar, l’add-on système qui, au même titre que GeForce Experience et la superposition Steam entre autres, vous montre, en superposition aux jeux, jeInformations et accès direct aux fonctions particulièrement utiles lorsque vous jouez à des jeux. De la capture d’écran à la communication avec d’autres joueurs ou même, dans le cas de l’overlay NVIDIA, la possibilité de revenir en arrière de quelques secondes dans le temps d’un jeu, pour corriger une mauvaise action.

Ce type d’add-ons m’a toujours semblé très utile, donc toute amélioration et nouveauté en eux semble être une avancée. Et, comme nous le savons aujourd’hui de Bleeping Computer, Xbox Game Bar vient d’ajouter une nouvelle fonction informationnelle très intéressante, puisque désormais c’est possible gérer les applications et les processus ouverts dans le système sans avoir à aller dans le gestionnaire de tâches Windows, ce qui dans certains cas peut avoir un impact négatif sur le jeu, surtout s’il est en ligne et que nous ne pouvons pas mettre le jeu en pause.

Cette fonctionnalité est en test depuis début octobre, seuls quelques joueurs y ayant accès tôt. Cependant, et avec la dernière mise à jour de la Xbox Game Bar, cela atteint progressivement les différents marchés internationaux (pour l’instant nous attendons votre arrivée en espagnol). Au moment de la publication de cette nouvelle, elle n’est pas encore disponible, du moins en dehors du canal d’initiés, donc je comprends que sa disponibilité ici se produira dans quelques jours.

De la même manière que la Xbox Game Bar montrait déjà l’agrégat de la consommation CPU, GPU et mémoire sur le côté gauche, ce nouveau gestionnaire de processus simplifié affiche ces informations pour chaque application et processus, et ajoute également la consommation de disque, permettant d’identifier rapidement ceux qui peuvent affecter négativement le système et, par conséquent, pénaliser l’expérience de jeu. De plus, il sera possible de les fermer directement à partir de là, tant que ce processus ne nécessite pas la participation de l’utilisateur (par exemple, enregistrer un document ouvert avec des modifications).

Xbox Game Bar est un module complémentaire gratuit et que peut être utilisé à tout moment et avec n’importe quel jeu (Dans l’image ci-dessous, vous pouvez le voir utilisé avec la version Steam de Cities: Skylines), pas seulement avec Microsoft, donc cela peut être une option intéressante même en combinaison avec d’autres superpositions qui, du moins pour l’instant, ne le font pas donner accès à une fonction de ce type. Si vous souhaitez l’essayer, vous pouvez le télécharger depuis le magasin d’applications Windows et, pour l’ouvrir, il vous suffira d’appuyer simultanément sur les touches Windows et G.

Image: Ordinateur Bleeping