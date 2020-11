Xbox Game Pass ajoute de nouveaux jeux en novembre

Microsoft continue de renforcer son abonnement payant Xbox Game Pass plein de jeux ajoutant de nouveaux titres qui viendront au service après l’incorporation de Celeste et PUBG. À partir de demain, mardi 10 novembre, EA Play sera disponible sur Xbox Game Pass Ultimate pour les consoles, tandis que sur PC, il arrivera le 15 décembre. Les abonnés auront accès à plus de 60 grands titres EA, comme FIFA 20, Titanfall 2 et Need for Speed ​​Heat, ainsi que certaines des franchises les plus populaires de la société telles que Battlefield, Mass Effect, Skate ou The Sims.

Savoir plusStar Wars Jedi: Fallen Order rejoint le catalogue EA Play (et Xbox Game Pass)

Au-delà des titres d’Electronic Arts, les jeux suivants seront très bientôt disponibles sur Xbox Game Pass:

Gears Tactics – 9 novembre: Console, Android Destiny 2: Beyond the Light – 10 novembre: Console, Android Planet Coaster: Console Edition – 10 novembre: Console, Android Tetris Effect: Connecté – 10 novembre: Console, PC Final Fantasy VIII Remastered – 12 novembre: Console, PC Gonner2 (ID @ Xbox) – 12 novembre: Android Streets of Rogue (ID @ Xbox) – 12 novembre: PC Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (ID @ Xbox) ) – 17 novembre: Console, Android, PC Halo MCC: Halo 4 – 17 novembre: PC River City Girls (ID @ Xbox) – 19 novembre: Console, Android, PC Star Renegades (ID @ Xbox) – 19 novembre Novembre: Console, Android

Microsoft a récemment expliqué que le modèle Game Pass et le modèle Netflix sont différents.