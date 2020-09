L’actualité Xbox ne s’arrête pas cette semaine, si il y a quelques minutes nous vous disions le prix officiel de la Xbox Series X, maintenant ils le sont EA Play et Xbox Game Pass Les protagonistes ultimes

EA Play sera gratuit pour les utilisateurs du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass Pc

Si vous avez lu correctement les informations que Xbox Espagne nous donne à partir de votre compte Twitter. EA Play sera gratuit pour tous les utilisateurs de Xbox Game Pass Ultimate et de PC d’ici la fin de l’année.

Anciennement connu sous le nom d’EA Access et Origin Access, EA Play apportera le meilleur d’EA à Game Pass, notamment:

Plus de 60 des plus grands et meilleurs jeux sur console et PC d’EA tels que FIFA 20, Titanfall 2 et Need for Speed ​​Heat, ainsi que des titres de certaines des franchises les plus populaires d’EA comme Battlefield, Mass Effect, Skate et The Sims. Des défis et des récompenses exclusifs dans le jeu, du contenu spécial réservé aux membres, des remises sur les achats numériques EA pour le contenu téléchargeable, les jeux et plus encore. Accédez à des essais de jeu pendant jusqu’à 10 heures des franchises les plus appréciées et des meilleurs titres comme Madden NFL 21 et FIFA 21 Non seulement les titres EA Play seront disponibles sur console et PC, mais cette saison de vacances, certains des meilleurs jeux EA Play seront également disponibles pour les membres Xbox Game Pass Ultimate pour jouer sur les appareils Android via depuis le cloud sans frais supplémentaires.

Nous vous laissons la liste complète des jeux que EA Play inclut aujourd’hui et dont vous pouvez profiter gratuitement si vous avez l’abonnement Ultimate Xbox Game Pass.

Comme on le voit, les actualités du Xbox Game Pass n’arrêtent pas d’arriver et elles sont de plus en plus juteuses. Le nombre de services à un prix si bas que l’abonnement Ultimate prend en charge devient plus qu’époustouflant pour les nombreux avis qu’il reçoit… il n’y a rien de tel!