Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 10h38

Étant donné que novembre est presque terminé, il est temps de découvrir quels sont les jeux que les utilisateurs de Xbox Live peuvent obtenir sans frais supplémentaires via Jeux avec de l’or. Cependant, Bien que les séries X et S soient déjà sur le marché, en décembre, nous continuerons de voir les propositions de 360 ​​et One.

Pour commencer, Entre le 1er et le 31 décembre, nous aurons l’opportunité d’obtenir The Raven Remastered, un jeu où nous devrons résoudre un mystère de meurtre. De la même forme, Du 16 décembre 2020 au 15 janvier 2021, nous pouvons obtenir Bleed 2, un titre d’action frénétique en 2D. Ces deux expériences peuvent être les vôtres sur Xbox One.

Quant aux options Xbox 360, on trouve Saints Row: Gat out of Hell entre le 1er et le 15 décembre, tandis que L’empilement peut être le vôtre entre le 16 et le 31 décembre. Enfin, il est important de mentionner que ces jeux peuvent être appréciés grâce à la rétrocompatibilité sur Xbox One.

Bien que cette fois, nous n’ayons pas de jeux Xbox Series X | S, il est important de mentionner que vous pouvez télécharger les quatre titres précédemment mentionnés dans la nouvelle console, ceci grâce à la rétrocompatibilité. Espérons qu’à l’avenir, au fur et à mesure que de nouvelles expériences deviendront disponibles, les propositions de Games With Gold s’élargiront pour inclure le nouveau matériel.

Via: Xbox

Vous pouvez maintenant pré-commander l’adorable Nendoroid du Doom Slayer Red Dead Online sera vendu séparément à partir du mois prochain

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.