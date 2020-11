Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft et Xbox ont opté pour la rétrocompatibilité sur leurs consoles les plus récentes. La Xbox Series X et la Xbox Series S ne feront pas exception, car les deux systèmes pourront exécuter des jeux de 4 générations différentes.

Cette stratégie a été bien accueillie par les joueurs, qui peuvent jouer à des titres du passé sans recourir au matériel d’il y a des années et utiliser leur collection de titres des générations précédentes. De plus, ils peuvent profiter de leurs jeux préférés avec de multiples améliorations.

Jason Ronald, directeur de la gestion des programmes de Xbox, a récemment parlé de cette fonctionnalité et a déclaré que son objectif n’était pas de vendre plus de jeux. La création a révélé quel était le véritable objectif de la rétrocompatibilité sur les consoles Microsoft.

La rétrocompatibilité Xbox Series X | S cherche à préserver un héritage

Ronald a assuré que Microsoft n’a pas investi dans la rétrocompatibilité dans le but de vendre plus de copies de jeux avec cette fonctionnalité. Lors d’un entretien avec Inverse (via GaminBolt), le responsable a déclaré que tout était une question de préservation.

La rétrocompatibilité n’est pas seulement liée à la préservation des produits du passé. Du point de vue de Microsoft, cette fonctionnalité lui permet également de respecter l’investissement que ses fans et ses consommateurs ont réalisé au cours des générations passées.

«Il n’existe aucun autre support – comme la musique ou les films – où si vous choisissez d’acheter un nouvel appareil, votre catalogue ne vous accompagnera pas. Nous voulons ce même type d’expérience de jeu. Lorsque les gens choisissent d’investir dans notre écosystème avec leur temps ou leur argent, nous voulons respecter cet investissement », a déclaré le membre Xbox.

Ronald a souligné tout au long que la rétrocompatibilité ne vise pas à vendre plus d’exemplaires d’anciens jeux. Son pari porte une philosophie de conservation sur plusieurs générations.

«Il ne s’agit pas de vendre plus d’exemplaires. Il s’agit de préserver la forme d’art que nous connaissons et aimons », a ajouté Ronald.

Le programme de rétrocompatibilité Xbox a été interrompu en décembre 2018. Heureusement, Microsoft n’exclut pas son retour et l’arrivée de jeux plus rétrocompatibles dans la nouvelle génération.

Trouver: La rétrocompatibilité doublera les images par seconde et aura le HDR automatique sur Xbox Series X | S

La Xbox Series X et la Xbox Series S feront leurs débuts le 10 novembre. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives aux deux consoles.