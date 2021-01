Mauvaise nouvelle pour les abonnés Xbox Live Gold

Hier, nous vous avons informé que le prix du Xbox Live Gold augmentait officiellement mais, après avoir fait sensation parmi ses joueurs, Microsoft a maintenant annulé sa décision et conservera le prix Xbox Live Gold. De plus, la société a annoncé que Les jeux gratuits ne nécessitent plus d’abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne. Parmi les changements de prix, il est à noter que l’abonnement de 6 mois coûtait 59,99 $, le tarif qu’il avait avant 12 mois d’abonnement.

Nous essayons toujours de faire de notre mieux pour les utilisateurs et nous avons échoué. Nous sommes à votre écoute et nous annulons nos mises à jour de tarification Xbox Live Gold. https://t.co/WBph15FXax – Xbox Espagne (@Xbox_Spain) 23 janvier 2021

La déclaration publiée par Microsoft se lit comme suit: «Aujourd’hui, nous avons commis une erreur et tu as eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis est une partie vitale du jeu et nous ne répondons pas aux attentes des joueurs qui en dépendent chaque jour. En conséquence, nous avons décidé de ne pas modifier les prix du Xbox Live Gold.

«Nous transformons ce moment en une opportunité pour Xbox Live d’être plus présent avec la façon dont nous voyons le joueur profiter de l’expérience. Pour les jeux gratuits, un abonnement Xbox Live Gold n’est plus nécessaire pour jouer «. Ainsi, l’entreprise attend «mettre en œuvre ce changement dès que possible dans les prochains mois«.

Suite à cette décision, Xbox Live Gold continuera à coûter 6,99 € par mois ou 19,99 € par trimestre.