Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Xbox Live Gold, et c’est que Microsoft a annoncé que le prix du service augmentera dans certains pays, parmi lesquelles certaines sources incluent l’Espagne. Et bien que nous ne connaissions toujours pas le montant final de l’augmentation en euros, puisque les communications de Microsoft à cet égard n’ont parlé que de dollars, il est fort probable que dans ce changement, l’augmentation soit similaire, sur la base de la parité euro-dollar qui, les fabricants postulent parfois.

Alors, le coût mensuel de l’abonnement Xbox Live Gold sera de 10,99 €, 29,99 euros pour l’abonnement trimestriel et 59,99 euros pour l’abonnement de six mois. Cette augmentation s’ajoute au disparition de l’abonnement annuel que, rappelez-vous, jusqu’à ce qu’il ne soit plus disponible via Microsoft, il avait le prix qui a maintenant le semestre, c’est-à-dire 59,99 euros. En d’autres termes, et pour tous les utilisateurs qui contractent Xbox Live Gold d’année en année, le prix du service a doublé.

Avec ce mouvement, Xbox Live Gold a le prix le plus élevé des services d’abonnement pour jouer en ligne depuis la console. Souviens-toi que PS Plus est au prix de 8,99 euros par mois, 24,99 euros en paiement trimestriel et 59,99 euros pour l’abonnement annuel. Et si on parle de Nintendo, la différence est encore plus grande, puisque son service en ligne a un coût de 3,99 euros par mois, 7,99 euros de paiement trimestriel et 19,99 euros pour le plan annuel. Ou, avec le plan familial, qui donne accès au service jusqu’à huit comptes utilisateurs, le coût annuel est de 34,99 euros.

Pour mettre les choses en perspective, avec le coût futur d’un an d’accès au Xbox Live Gold, autour de 120 euros, un utilisateur PS Plus y aurait accès pendant deux ans, et un utilisateur Nintendo aurait un budget pour six ans de connexion. Une différence trop grande pour ne pas attirer l’attention et que, par conséquent, on se demande pourquoi les raisons pour lesquelles Microsoft a peut-être décidé d’adopter ces nouveaux prix.

Pourquoi Microsoft augmente-t-il le prix du Xbox Live Gold?

L’explication officielle est «périodiquement, nous évaluons la valeur et le prix de nos services pour refléter les changements sur les marchés régionaux et pour continuer à investir dans la communauté Xbox». Cependant, il est rare que la conclusion d’un examen périodique se traduise par une multiplication par deux du prix d’un service en un an. À moins que périodiquement cela signifie “ de décennie en décennie ”, une telle augmentation, ajoutée à l’élimination de l’abonnement annuel, indique d’autres raisons, et dans ce cas, le vrai semble plus qu’évident. Il s’appelle Xbox Game Pass.

Avec Xbox Live Gold à cinq euros par mois, ce que propose l’abonnement annuel à 59,99 euros, les utilisateurs du service une option à prix modéré avec lequel vous pouvez accéder aux titres du mois et, surtout, jouer en ligne. Cependant, si son prix est multiplié par deux, de sorte que l’option la plus économique soit les abonnements trimestriels et semestriels, qui proposent le service pour 10 euros par mois, les 12,99 euros par mois de Xbox Game Pass Ultimate posent une option plus judicieuse.

Et, n’oublions pas, Xbox Game Pass Ultimate comprend, pour ce forfait mensuel, l’accès à tous les jeux inclus dans Xbox Game Pass pour PC et Xbox, EA Play (une sélection de jeux EA), la plateforme xCloud cloud gaming et, bien sûr, Xbox Live Gold. En rapprochant les prix des deux abonnements, il est clair que l’intention de Microsoft est de forcer les utilisateurs de Live Gold pour faire le saut vers Game Pass.

C’est, bien sûr, une aspiration légitime, mais Je pense personnellement que cela n’a pas été géré de la meilleure façon possible. Xbox Game Pass est, selon les chiffres que nous avons vus, un grand succès, mais cela ne signifie pas que tous les utilisateurs sont intéressés par le modèle d’abonnement ou, du moins, pas pour son prix actuel. Augmenter le prix du Xbox Live Gold pour «pousser» les utilisateurs à passer à Game Pass peut avoir un effet plutôt négatif, et cela se produit lorsque de nombreux joueurs attendent toujours que le stock de Xbox Series et de PlayStation 5 soit reconstitué sans être clair sur votre choix, peut affecter cette décision d’achat.

Je crois, et je pense depuis longtemps, que le Xbox Game Pass est l’un des mouvements les plus audacieux de Microsoft, et je le renforce en disant que je suis un utilisateur du service depuis son lancement sur PC. Cependant, et compte tenu de la croissance que connaît naturellement le nombre d’utilisateurs qui se sont inscrits au service, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de prendre des mesures comme celle-ci, qui au final peuvent conduire à une certaine augmentation du nombre total d’utilisateurs du service, mais qu’une bonne partie d’entre eux le feront forcé, et beaucoup d’autres se sentiront tellement ennuyés par ce changement qu’ils choisiront sûrement de ne pas souscrire au Game Pass ou de renouveler Xbox Live Gold.