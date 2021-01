Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Après l’essor du Xbox Game Pass et de sa variante Ultimate, certains secteurs ont remis en cause la pérennité du Xbox LIVE Gold, un service qui garantit l’entrée dans l’environnement en ligne de la division jeux de Microsoft et qui comporte divers extras, tels que des remises et des jeux traditionnels. Avec de l’or tous les mois. Cela a donné lieu à diverses rumeurs, allant de la prétendue stratégie de rendre le service gratuit à celle dont on a affaire aujourd’hui et qui pourrait aussi être préoccupante.

Le prix du Xbox LIVE Gold augmentera-t-il?

Selon les informations de ComicBook, un utilisateur de reddit a partagé une capture d’écran montrant une carte d’abonnement Xbox LIVE Gold de 6 mois au prix de 59,99 USD. Immédiatement, le prix de cette prétendue carte a attiré l’attention des fans de Xbox car ce serait une augmentation de 20 $ US par rapport au prix actuellement disponible, qui est de 40 $ US pour la même durée. En ce sens, certains utilisateurs ont mis en doute ce prétendu test, car ils considèrent qu’une augmentation de 40 $ US du prix annuel du service est forte et pourrait être contre-productive.

Image: Reddit

Jusqu’à présent, Microsoft n’a fait aucun commentaire à ce sujet et, au départ, il faut tenir compte du fait qu’en cas d’augmentation de prix, ce serait avec un préavis. Cependant, on ne peut nier qu’au fur et à mesure que le temps passe et que Xbox Game Pass gagne plus d’abonnés, les questions autour de Xbox LIVE Gold se multiplient et peut-être que l’intention de Xbox n’est pas de supprimer le service, mais d’assurer son fonctionnement à travers par une éventuelle augmentation de prix.

Quelle est votre opinion à ce sujet?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

La source