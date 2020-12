L’un des moments les plus attendus pour les joueurs Xbox est arrivé et c’est que, comme chaque mois, l’entreprise confirme les jeux qui seront bientôt offerts. Le tout avec un calendrier complet et mention des titres compatibles avec les consoles, ayant ainsi la possibilité d’ajouter de superbes jeux Xbox 360 et Xbox One à notre bibliothèque.

Tout simplement gratuit à l’abonnement Xbox Live Gold, les joueurs auront la possibilité d’ajouter de grands succès à leur bibliothèque. Cette fois, avec la possibilité de profiter de ces jeux également sur Xbox Series X et S.Par conséquent, il est temps de se préparer à vivre de grandes aventures telles que Little Nightmares, Dead Rising, le roi des combattants XIII et Breakdown.

Little Nightmares (Xbox One / Xbox Series X | S) – Disponible du 1er au 31 janvier Dead Rising (Xbox One / Xbox Series X | S) – Disponible du 16 janvier au 15 février The King of Fighters XIII (Xbox 360 / One / Series X | S) – Disponible du 1er au 15 janvier Ventilation (Xbox / Xbox 360 / One / Series X | S) – Disponible du 16 au 31 janvier

Parmi les grandes surprises de ce mois-ci, nous constatons que l’entreprise n’a pas limité ses propositions aux générations actuelles, mais est allée plus loin. Et c’est ça, comme on peut bien le voir avec Breakdown, le titre est sorti en son temps pour la première Xbox. C’est donc l’un des exemples clairs de rétrocompatibilité de l’entreprise puisque nous pouvons profiter de ce travail sur plusieurs générations de consoles, y compris les plus actuelles.

Bien sûr, n’oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de vous procurer certains des titres disponibles en décembre. Tout cela accompagné du grand propositions présentes dans Xbox Game Pass, le service Microsoft qui nous offre l’accès à toutes sortes de jeux, que ce soit avec des versions d’il y a des années ou certaines des dernières nouvelles.