Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 19/11/2020 15h36

Il semble que les utilisateurs de Xbox ils clôtureront l’année sans grande exclusivité. Aujourd’hui, il a été confirmé que CrossfireX, un jeu de tir de Smilegate Entertainment and Remedy, ne sera plus disponible à la fin de 2020, comme prévu initialement, et va maintenant frapper les plates-formes Microsoft à un moment non spécifié en 2021.

Semblable à d’autres retards que nous avons constatés tout au long de l’année, Il a été mentionné que ce report est dû aux effets que le COVID-19 a causés dans le monde. Voici ce qui a été commenté:

“Après de longues délibérations et compte tenu des défis auxquels l’équipe de développement de Smilegate est confrontée en raison du COVID-19, nous avons pris la décision difficile de retarder le lancement de CrossfieX jusqu’en 2021.”

Une annonce importante concernant le développement de # CrossfireX: pic.twitter.com/8L1qzgcHvw – CrossfireX (@PlayCrossfireX) 19 novembre 2020

N’oubliez pas que CrossfireX dispose de deux équipes de développement. Alors que Remedy est en charge de la campagne, Smilegate est derrière le multijoueur. Ce titre sera disponible courant 2021 sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Dans des sujets connexes, Phil Spencer s’excuse pour la pénurie de console. De même, la Xbox Series S bénéficie déjà d’une réduction au Mexique.

Via: CrossfireX

De nouvelles photos du film Resident Evil nous montrent le manoir Spencer

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.