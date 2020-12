Microsoft a suivi les traces de Sony et offre également un remboursement complet pour Cyberpunk 2077 à ceux qui l’ont acheté numériquement. Bien que le Microsoft Store dispose déjà d’une politique de retour, celle-ci n’est valable que dans les 48 heures suivant l’achat. Cependant, la situation exceptionnelle de Cyberpunk 2077, qui a été entourée de critiques pour le grand nombre de bugs, obligé Microsoft à modifier ses réglementations pour ce cas spécifique.

Remboursement et comment le faire

Cette décision a été prise après que de nombreux joueurs ont connu de mauvaises performances sur Xbox One et PS4. La communauté a dénoncé que Cyberpunk 2077 ne fonctionne pas bien sur les consoles de la génération précédente et CD Projekt RED, les créateurs du jeu, l’ont admis, se sont excusés et ont encouragé à retourner le jeu., des copies numériques et physiques. La société de Redmond Microsoft a publié une déclaration sur Twitter concernant le retour des jeux:

Cyberpunk 2077: pour garantir que chaque joueur puisse bénéficier de l’expérience qu’il attend sur Xbox, nous étendrons notre politique de remboursement existante pour offrir des remboursements complets à toute personne ayant acheté Cyberpunk 2077 numériquement sur le Microsoft Store, jusqu’à nouvel ordre. https://t.co/04TcniwVzy – Support Xbox (@XboxSupport) 18 décembre 2020

“Pour garantir que tous les joueurs puissent bénéficier de l’expérience qu’ils attendent sur Xbox, nous étendrons notre politique de retour existante pour offrir un remboursement complet à toute personne ayant acheté Cyberpunk 2077 numériquement sur le Microsoft Store, jusqu’à nouvel ordre”>

Toute personne ayant acheté la version numérique de Cyberpunk 2077 dans le Microsoft Store pourra retourner le jeu et demander le montant total de tout l’argent qui y est passé.. Cela dit, il vous suffit d’accéder au lien suivant qui vous redirigera vers la page en question pour compléter le retour. Nous vous rappelons que dans le cas des magasins physiques, il n’est pas possible de suivre le même processus en raison de la négativité du distributeur, vous êtes donc toujours à temps pour écrire à l’email de contact (helpmerefund@cdprojektred.com) que vous avez fourni CD Projekt RED pour réclamer le remboursement.

Le jeu sera conservé dans le Microsoft Store

Cependant, contrairement à Sony, qui a supprimé Cyberpunk 2077 du PlayStation Store, Cyberpunk 2077 ne disparaîtra pas du Microsoft Store. Au moins pour l’instant. PlayStation offre également un remboursement à toute personne ayant acheté le jeu sur le PS Store, mais a également pris la décision de supprimer le jeu de la boutique numérique jusqu’à nouvel ordre pour empêcher tout achat ultérieur. Xbox n’a pas opté pour cette politique.

Le lancement de Cyberpunk 2077 ne laisse personne indifférent, car la quantité de bugs, d’erreurs et d’une mauvaise optimisation laissent une expérience désastreuse sur les consoles. Cependant, hier soir, CD Projekt RED a publié une autre mise à jour pour Cyberpunk 2077, qui améliore de nombreux bugs sur les versions PS4 et Xbox One.

▪ Date de sortie: 12/10/2020