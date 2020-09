Microsoft a mentionné la Xbox Series S sur un bon pour un essai gratuit de Xbox Game Pass Ultimate, confirmant pratiquement l’existence de la console moins chère avant sa révélation.

C’est la deuxième fois que nous voyons le nom de la Xbox Series S sur un produit Xbox officiel.



Microsoft devrait dévoiler le modèle moins cher de la Xbox Series S lors d’un événement plus tard ce mois-ci.

Des rumeurs d’un deuxième modèle Xbox de nouvelle génération circulent depuis que Microsoft a annoncé le projet Scarlett à l’E3 2019. Non seulement des preuves tangibles ont été découvertes pour soutenir l’existence de la Xbox Series S, mais lorsque Sony a révélé qu’il vendrait une PS5 Digital Edition sans lecteur de disque aux côtés de la PS5 standard, il semblait inévitable que Microsoft emboîte le pas. Le mois d’août est venu et est reparti sans aucun mot officiel de la société, mais l’existence de la console a maintenant été pratiquement confirmée par un bon Xbox Game Pass Ultimate.

Lundi, @BraviaryBrendan sur Twitter a expliqué qu’il avait reçu un nouveau contrôleur Xbox de Microsoft après sa rupture, et à l’intérieur de la boîte se trouvait un bon pour un essai gratuit de 14 jours de Xbox Game Pass Ultimate. C’est normal pour le matériel Xbox, mais la ligne suivante a retenu son attention: « Comprend Xbox Live Gold et un accès illimité à plus de 100 jeux de haute qualité sur Xbox Series X | S, Xbox One et Windows 10. »

J’ai un nouveau contrôleur pour ma Xbox car le mien était cassé. Il est intéressant de noter que la feuille de code d’essai Game Pass Ultimate mentionne la @Xbox Series S non annoncée. C’est définitivement une chose. pic.twitter.com/GX1rOYG5g7 – Brendan (@BraviaryBrendan) 31 août 2020

La «Xbox Series X | Le formatage «S» est identique à ce que nous avons vu sur l’emballage du contrôleur Series X qui a fui le mois dernier. Selon toute vraisemblance (et comme l’ont indiqué certaines sources fiables), Microsoft avait initialement prévu d’annoncer la Xbox Series S beaucoup plus tôt dans l’année, mais la pandémie de coronavirus a annulé les plans de la société. En conséquence, les produits mentionnant la console étaient toujours censés commencer à être expédiés à cette époque.

Pendant ce temps, Microsoft n’a pas encore trouvé le bon endroit pour dévoiler la Xbox Series S et nous donner un aperçu de ses fonctionnalités, mais il y a eu des indications que la société organisera un autre événement Xbox majeur en septembre. Jeff Grubb de GamesBeat l’a inclus dans la dernière édition de son calendrier Summer Game Mess, et Tom Warren de The Verge a également déclaré qu’une annonce Xbox arriverait ce mois-ci. Nous ne devrions pas avoir à attendre beaucoup plus longtemps.

Selon les rapports précédents, la Xbox Series S sera une alternative moins chère et moins puissante à la Xbox Series X avec 4 téraflops de puissance de calcul (par rapport à 12TF sur la série X), 7,5 Go de RAM et le même processeur que la série X. Le prix de la console sera plus important que jamais cet automne, d’autant plus que beaucoup sont encore sous le choc des effets de la pandémie, donc si la Xbox Series S finit par être la console de nouvelle génération la moins chère du marché, elle pourrait trouvez le succès là où la Xbox One n’a pas réussi à le faire avec son prix de 500 $ en 2013.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.