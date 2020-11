Il y a quelques heures, vous pouviez lire notre Impressions finales sur Xbox Series X, La nouvelle console nouvelle génération de Microsoft. Disponible depuis 10 novembre, et en cas de doute sur votre achat, nous vous donnons cinq raisons pour lesquelles vous devriez envisager de rejoindre votre famille de consoles.

Il est évident que la Xbox Series X est une évolution logique de la Xbox One. Un point de départ qui ne doit pas être considéré comme négatif, mais bien au contraire. La série X propose des milliers de jeux compatibles déjà publiés sur la console d’origine, la Xbox 360 et la Xbox One. De plus, nous pouvons désormais en profiter avec une résolution, un éclairage et une fréquence d’images améliorés.

Voyager avec notre bibliothèque génération après génération est une raison impérieuse d’opter pour la série X, mais il y en a aussi d’autres tout aussi importantes. La rétrocompatibilité est également fournie avec les périphériques. Tout type de contrôleur ou de volant que vous aviez appartenant à la Xbox One, vous pouvez le connecter sans le moindre problème à Xbox Series X.

Manette Xbox Series X | Microsoft

Xbox Game Pass est devenu un service de référence pour de nombreux joueurs, grâce à son immense catalogue de jeux pour un montant modeste par mois. La bibliothèque de cet abonnement est renouvelée mois par mois avec de nouvelles entrées et la meilleure chose est que ce même ajoutera des dizaines de nouveaux jeux Electronic Arts pour élargir le catalogue

Des études internes sont indispensables pour créer un catalogue de garanties sur n’importe quelle console. Ils se chargent de nous proposer des jeux exclusifs justifiant l’achat d’une console. Dans le cas de la Xbox Series X, nous avons, en plus de 343i ou La Coalition, d’autres grands noms comme. Obsidian, logiciel d’identification ou Bethesda. Personne ne doute qu’ils nous apporteront de grands projets dans les années à venir.

Notre dernière raison convaincante est l’un des aspects les plus attrayants de la Xbox Series X: la mise à niveau automatique et gratuite de jeux exclusifs et une grande partie du catalogue tiers que nous avons vu sur Xbox One. et 60fps d’un titre déjà publié il y a des années. Insérez le disque ou téléchargez-le depuis la bibliothèque et oubliez le reste.