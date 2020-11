Enfin aujourd’hui notre nouveau Xbox série x, la version la plus puissante des consoles de nouvelle génération de Microsoft. Bien sûr, il est trop tôt pour vous parler de notre expérience, mais nous voulons vous donner un aperçu avec un déballage rapide de ce que nous avons trouvé lorsque nous ouvrons notre nouvelle console.

Xbox Series X: premier contact

Comme vous le savez, Xbox a publié un design rectangulaire conçu pour une utilisation verticale, mais malgré eux, il est livré dans une boîte située horizontalement. Ce coffret met en valeur la partie supérieure avec son panneau perforé déjà distinctif dans lequel apparaît une touche «Xbox» verte.

La boîte s’ouvre comme un coffre et nous avons la console elle-même bien protégée par des zones de rembourrage en plastique haute densité et un sac noir pour éviter tout dommage.

Derrière la console elle-même, nous avons une boîte noire qui abrite un câble d’alimentation, un câble HDMI, la nouvelle télécommande et quelques piles, en plus des guides d’utilisation et d’installation habituels et une sorte de dépliant contenant diverses informations sur le console et Xbox.

Disons que la télécommande est livrée avec une connexion USB de type C, tout en conservant le design auquel nous sommes habitués. Quant à la console, elle a une zone circulaire à la base pour la soutenir, quatre pointes en caoutchouc sur un côté au cas où on la voudrait au format horizontal.

Toutes les connexions sont situées à l’arrière avec une zone de ventilation, tandis qu’à l’avant, nous avons le lecteur de disque, un port USB, le bouton de synchronisation et le logo Xbox qui s’allume.

Nous vous laissons quelques images et nous vous invitons à nous demander ce que vous voulez sur la Xbox Series X.

