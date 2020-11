Prévu comme l’un des titres de lancement exclusifs de la Xbox Series X et Series S, Le moyen, un titre présenté sous le concept novateur de l’exécution de deux dimensions rendues simultanément en temps réel avec une expérience de jeu qui vise à être le point culminant de la nouvelle génération de consoles, a été retardé.

L’avis est venu il y a à peine quelques heures de l’équipe Blobber, et la publication d’une petite lettre sur leurs réseaux sociaux, dans laquelle il a déjà été annoncé sa date future, le 28 janvier 2021. Cependant, ce qui nous frappe le plus dans cette déclaration est la raison même du retard: «Ce n’était pas un choix facile à faire, mais il a été fait en raison de la situation du COVID-19 en Pologne, ainsi que le calendrier actuel des autres jeux sur le marché«.

Et c’est que bien que les développeurs de The Medium n’aient fait aucune mention spécifique de CD Projekt Red, il semble certainement évident que La dernière date de Cyberpunk 2077, fixée au 19 novembre, a été le déclencheur.

En fait, ce n’est pas la première étude à déplacer la date de sortie de son dernier jeu pour éviter de coïncider avec l’énorme battage médiatique de ce jeu, avec d’autres cas tels que le délai Everspace 2 en octobre dernier, dont les développeurs étaient beaucoup plus explicites: “Nous sommes conscients que les fans d’Everspace 2 ne seront pas contents, mais rivaliser avec peut-être le jeu vidéo le plus attendu de l’histoire n’est pas une bonne idée.” Un retard que Rockfish Games regrette sans doute déjà, compte tenu du changement de date de dernière minute subi par Cyberpunk 2077.

Ainsi, sans aucun doute, le plus gros impacté par le retard de The Medium sera Microsoft, qui après le retard de Halo Infinite, perd à nouveau un autre de ses titres de lancement exclusifs les plus notables, et une opportunité cruciale de mettre en évidence les capacités de résolution 4K à 30 FPS de leurs nouvelles consoles.