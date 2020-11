Dans l’article d’aujourd’hui, nous parlerons de la Xbox Series X et les questions les plus importantes recevront une réponse. La nouvelle console de Microsoft approche à grands pas et nous voulons absolument tout savoir avant sa mise en vente.

Certes beaucoup de gens peuvent être un peu déçus car les progrès en termes de qualité graphique ne sont pas trop importants. La vérité est qu’en termes de qualité de vie, la console a fait un bond assez notable.

Quelque chose que nous pouvons remarquer dans une chose qui est fondamentale: temps de charge moyens. Lesquels ont grandement bénéficié de cette nouvelle Xbox Series X. Aujourd’hui, nous allons répondre à des questions spécifiques que nous avons trop vues sur internet. Des personnes qui demandent dans les forums à Twitter.

Xbox Series X: questions et réponses

Par conséquent, nous verrons tout sur la Xbox Series X et les réponses aux questions les plus importantes, celles que la plupart des utilisateurs ont pour la future console Microsoft. Nous répondrons à chacun d’eux de la manière la plus détaillée possible.

Quelle est la date de sortie de la Xbox Series X?

La la date de lancement de la nouvelle console Microsoft est le 10 novembre. La chose la plus souhaitable à cet égard est de le réserver à l’avance. Dans certains pays, cela peut prendre quelques jours de plus pour être disponible.

Quel est le prix de la console?

Le prix de Xbox Series X s’élève à 499 $. Alors que la série S coûtera 299 $.

Quel PC peut égaler les performances d’une Xbox Series X?

En réalité, faire une comparaison peut être complexe. Cependant, pour vous donner une petite idée, vous auriez besoin d’un GPU Nvidia de nouvelle génération, d’un SSD NVMe, de 16 Go de RAM, avec une alimentation de milieu de gamme.

Cependant, de nombreux développeurs optimisent leurs jeux pour tirer le meilleur parti des ressources d’une console, ce qui ne se produit généralement pas sur PC. À cela, nous ajoutons la magie de Microsoft avec son architecture Velocity.

Une Xbox Series X est-elle appropriée si j’ai déjà un bon ordinateur?

Cela dépendra également de plusieurs facteurs. ¿Vous souhaitez jouer aux exclusivités de la console? Ensuite, la réponse sera un oui retentissant.

À son tour, si vous avez l’habitude de jouer avec un contrôleur, cela peut être une bonne alternative. Gardons à l’esprit ce qui suit: bien que sur PC nous puissions connecter un contrôleur, dans n’importe quel jeu compétitif, nous serons désavantagés. Par contre, si on joue depuis la console, on nous affronterons des joueurs qui utilisent également une manette. Nous ne serons donc pas désavantagés.

La Xbox Series X rétro est-elle compatible?

À l’heure actuelle, il semble y en avoir Jeux compatibles Xbox 360. Microsoft a promis qu’il essaierait d’avoir la plupart des titres de son prédécesseur. Les seuls jeux qui ne peuvent pas accéder à la nouvelle console sont ceux qui étaient exclusifs à Kinect.

Les contrôleurs Xbox One fonctionneront-ils?

Les contrôleurs officiels fonctionneront. Dans le cas des pilotes tiers, en théorie, ils devraient tous fonctionner sans aucun problème. Même les instruments Rock Band 4 devraient fonctionner.

Pouvons-nous profiter de jeux à 60 FPS?

Il est possible de jouer jusqu’à 120 FPS. Bien que pour y parvenir, vous ayez besoin du bon jeu, de la télévision et du câble HDMI. La Xbox Series X est livrée avec un câble HDMI 2.1. La mauvaise nouvelle est que cela ne fonctionne que sur les nouveaux téléviseurs haut de gamme, qui sont assez chers.

Est-il possible d’exécuter des jeux à 120 FPS sur un écran qui ne le prend pas en charge?

Non. Si vous regardez Dirt 5, l’option 120 FPS apparaît uniquement lorsque la Xbox Series X est connecté à un téléviseur compatible HDMI 2.1.

Est-il compatible avec les casques Bluetooth ou USB?

Il ne prend pas en charge Bluetooth. Cependant, c’est avec un casque USB.

Supportera-t-il HDR 10+ avec Dolby Vision?

Il a été précisé que la console sera compatible avec HDR10, mais pas avec HDR10 +. Quant à Dolby Vision, il sera disponible pour streaming comme Netflix, Disney, Vudu, etc. Au cours de l’année 2021, Dolby Vision sera disponible pour les jeux.

Comment fonctionne la reprise rapide dans les jeux multijoueurs?

La reprise rapide se lance rapidement à partir du menu principal. Il est idéal pour éviter d’avoir à démarrer complètement une partie et gagner beaucoup de temps. Cependant, cela fonctionne mieux dans les jeux hors ligne.

Les jeux de sauvegarde Xbox One peuvent-ils être transférés vers la Xbox Series X?

Dans ce cas, la meilleure chose à faire est de télécharger les fichiers que nous avons enregistrés dans le cloud. Lorsque nous jouons à des jeux rétrocompatibles dans la série X, les jeux seront chargés à partir du cloud sans rien avoir à faire.

Microsoft a précisé à cet égard que les parties sauvegardées Xbox 360 seront disponibles gratuitement pour tous, pas besoin d’avoir Xbox Live Gold.

La Xbox Series X est-elle trop grande?

C’est certainement. Verticalement, il ressemble à un petit PC, tandis qu’horizontalement, il ressemble à une console de jeu vidéo deux fois plus haute que la génération précédente. Cependant, ce n’est pas moche du point de vue esthétique et cela ne dérange pas trop.

Est-ce suffisant avec 1 To de stockage?

Actuellement oui, nous ne verrons peut-être pas trop de nouveaux jeux cette année. Cependant, au fil des mois, nous aurons peut-être besoin d’un disque légèrement plus grand. Gardez à l’esprit que dans la génération précédente, il était déjà assez difficile de traiter la question du stockage.

Il est possible que des mondes encore plus grands soient actuellement créés et finissent par consommer plus d’espace que dans la génération précédente. Pour nous donner une petite idée Call of Duty: Modern Warfare et Warzone consomment 222 Go. Cela signifie qu’avec quatre ou cinq jeux AAA, tout le disque serait occupé.

Comme vous pouvez le voir, la Xbox Series X génère de nombreuses questions, qui sont importantes et nous avons répondu à chacune d’entre elles. Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous les collectons à partir de différents forums et réseaux sociaux. Si vous en avez plus, vous pouvez toujours les laisser dans la zone de commentaire que vous pouvez trouver un peu plus bas.

