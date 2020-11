Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, la Xbox Series X | S a fait ses débuts dans le monde entier et les joueurs se sont immédiatement tournés vers leurs nouvelles consoles avec les titres disponibles à ce moment. Actuellement, bien que le format physique continue d’être le leader, la situation que le monde traverse encore en raison de la pandémie a mis l’accent sur les versions numériques et de nombreux fans ont opté pour ce format pour sortir leurs consoles. Eh bien, au Royaume-Uni, la réception de la nouvelle Xbox a été telle qu’elle a beaucoup contribué à battre un record de consommation Internet.

Selon un rapport de Pure Xbox, BT, un fournisseur Internet au Royaume-Uni, a révélé à la BBC que mardi dernier, jour du lancement de la Xbox Series X | S, un pic historique de 18 téraoctets par seconde a été atteint, tandis que la coupe finale de cette journée par Virgin Media a enregistré 108 pétaoctets de consommation, 30% de plus que le mois précédent. En ce sens, les entreprises ont souligné que ce record était dû au lancement des nouvelles consoles de Microsoft, car les utilisateurs ont immédiatement commencé à télécharger de très gros fichiers tels que Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2: Beyond Light et Assassin’s Creed: Valhalla.

Puisque nous parlons de Xbox Series X | S, nous vous rappelons que Microsoft fait la fête car le lancement des deux modèles a représenté le meilleur début de l’histoire de la marque, dépassant même la très bien accueillie Xbox 360. Cependant, la Xbox ne perd pas le approche avec laquelle ils sont entrés dans cette nouvelle génération, car comme le souligne Phil Spencer, ce qui compte pour eux, c’est le nombre de joueurs et non le nombre d’unités vendues. Enfin, cela ne fait pas de mal que vous sachiez que la vidéo qui a circulé avec un prétendu pépin Xbox Series X est fausse, alors ne vous laissez pas séduire.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Xbox Series X | S.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source