Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pour le meilleur et pour le pire, nous vivons à une époque où les téléchargements de contenu pour les jeux, ou les jeux eux-mêmes, sont nécessaires et même si vous avez le titre physique, il y a sûrement un patch ou d’autres éléments qui doivent être installés pour bien jouer. .

Trouver: Les 5 meilleurs jeux que vous pouvez obtenir dans l’AppGallery de Huawei

Depuis 3 générations, les utilisateurs de Xbox ont mis en évidence la vitesse à laquelle leurs jeux sont téléchargés et s’il s’agit de plateformes en ligne, il ne fait aucun doute que Microsoft est l’un des meilleurs. Cependant, depuis le début de 2021, certains utilisateurs ont signalé une diminution significative de cette section et jusqu’à présent, Microsoft n’a pas répondu.

La Xbox Series X semble rencontrer des problèmes de téléchargement

Selon les rapports reddit et les plaintes sur le site officiel de Microsoft, la vitesse de téléchargement pour ces utilisateurs de Xbox Series X a connu une baisse importante. Nous savons que certains joueurs ont choisi de donner à leurs nouvelles consoles le bon environnement pour une nouvelle génération, y compris un écran haute définition et une connexion Internet à vitesse de téléchargement plus rapide.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Qu’est-ce qu’un Sneakerhead et pourquoi Reebok x Tom & Jerry pourrait-il en fabriquer un pour vous?

Cependant, certains utilisateurs ont souligné que malgré un service allant jusqu’à 500 Mo, le téléchargement de jeux sur leur Xbox Series X a connu une instabilité qui passe de 7 à 40 Mbps et dans certains cas tombe à des chiffres de Kbps. , certains utilisateurs ont testé la même connexion sur une Xbox One ou une Xbox One X et la vitesse de téléchargement était très bonne.

En outre, d’autres utilisateurs ont souligné qu’en plus de l’instabilité, il n’y avait aucune différence de téléchargement lors du passage du Wi-Fi à une connexion par câble Ethernet.

Les utilisateurs ont recherché leurs propres solutions

Selon les informations des utilisateurs de Reddit, le problème pourrait être dans la relation de la console avec la connexion, en particulier dans les configurations automatiques et non personnalisées qui sont généralement sélectionnées pour éviter de perdre du temps.

Dans ce cas, les rapports indiquent que la vitesse de téléchargement peut s’améliorer en désactivant une option qui mentionne la configuration intelligente ou automatique dans le réseau domestique auquel la console est connectée. Malgré cela, il n’y a toujours aucune information officielle de Microsoft pour résoudre le problème.

Avez-vous eu des problèmes avec votre vitesse de téléchargement sur Xbox Series X?

Dites-nous dans les commentaires et restez avec nous à LEVEL UP.

La source