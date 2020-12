Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Xbox Game Pass a non seulement été l’un des meilleurs succès de la division des jeux de Microsoft ces dernières années, mais c’est actuellement le support formidable que la marque a pour nourrir l’offre de titres de 2 générations, Xbox One et Xbox. Série X | S. Jusqu’à présent, les abonnements se font par compte, bien que tous les utilisateurs de la console puissent accéder aux titres téléchargés, cependant, cela pourrait bientôt changer.

Game Pass s’inspire et s’inspire des éléments des services de streaming les plus réussis d’aujourd’hui, y compris des améliorations de l’expérience utilisateur. Par conséquent, on a pensé qu’à un moment donné, le service Xbox pourrait avoir d’autres types de plans d’abonnement, comme un abonnement familial, et bien que cela n’ait pas été publiquement envisagé, il tournait autour de la division des jeux de Microsoft. . Au cours d’une série de questions et réponses sur Twitter, Phil Spencer, chef de la Xbox et vice-président de la division des jeux de Microsoft, a reconnu que l’idée d’un plan familial avait été envisagée pour Xbox Game Pass, en particulier pour les cas où qu’il y a plus d’une console à la maison, afin que chacun puisse décider du contenu à télécharger et lire, ainsi que de partager le paiement du service.

Nous avons. C’est quelque chose que nous aimerions faire. Il existe une fonctionnalité de console domestique pour un foyer de console, mais pour plusieurs membres de la famille avec des consoles, un plan familial serait utile. J’apprécie vraiment les commentaires. – Phil Spencer (@ XboxP3) 9 décembre 2020

Xbox Game Pass continue de croître et il vient d’être révélé que tous les titres de Yakuza seront bientôt disponibles, ainsi que The Elder Scrolls V: Skyrim, qui fera ses débuts le 15 décembre. Récemment, Control et Dragon Quest XI S ont rejoint le service.

Restez informé, dans LEVEL UP.

La source