xCloud est le service de streaming de jeux vidéo de Microsoft et l’un des plus prometteurs du marché. Mais comme le reste des services de ce type, il dispose d’un certain veto dans iOS lorsqu’il entre en conflit avec les règles de l’App Store. Pour cette raison, de nombreuses plateformes de streaming choisiront de prendre iOS votre service via le Web.

Ce sera le sort de xCloud sur iOS, du moins pour le moment. Microsoft a annoncé que le service à venir sur iOS et PC au printemps 2021. Dans le cas du système d’exploitation d’Apple, il le fera via l’application Web pour éviter tout conflit avec les règles de l’entreprise. Et accessoirement, offrez une expérience unifiée aux utilisateurs.

Il s’agit d’un changement fondamental dans la stratégie de xCloud, qui a récemment débarqué sur Android en tant qu’application native, avec un certain accord promotionnel avec Samsung et ses S20 et Note.

xCloud sur iOS via navigateur et natif sur PC

Contrairement à iOS et comme dans Android, xCloud arrivera également sur PC à la même date, mais il le fera car il ne pourrait en être autrement en tant qu’application native. Nous supposons qu’il est totalement intégré à l’application Xbox que le système a préinstallé, en plus d’offrir une version navigateur.

«Au printemps 2021, nous franchirons la prochaine étape de notre voyage pour atteindre plus de joueurs à travers le monde en rendant les jeux cloud dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate disponibles sur PC Windows via l’application Xbox. et le navigateur, et les appareils iOS via le navigateur Web mobile ». – Jerret West, CVP de Microsoft Gaming.

On ne sait pas si, dans le cas d’iOS, lorsqu’ils fonctionnent via l’application Web, ils auront des restrictions concernant la version native ou le mode de fonctionnement de xCloud sur Android. Surtout en ce qui concerne la compatibilité avec certains contrôles via le navigateur ou le catalogue complet auquel les utilisateurs des systèmes d’exploitation Apple et leur fonctionnement sur iPhone et iPad peuvent avoir accès.

