La plus grande communauté d’utilisateurs d’Android a créé son propre smartphone. Et, bien sûr, la controverse est servie.

Écrit par Christian Collado

Il y a environ quatre ans, le célèbre portail XDA-Developers a fait une blague au monde en annonçant l’arrivée de son propre smartphone Android, un appareil fictif qui avait été «créé» à l’occasion du poisson d’avril.

Mais parfois, la fiction devient réalité.

Et c’est que, au milieu de 2020, XDA a enfin lancé son premier smartphone. Cette fois pour de vrai.

Il s’agit de Smartphone Pro1-X, un dispositif lancé grâce au financement participatif qui, je le crains, ne laissera personne indifférent.

Tout comme le Pro1-X, le premier smartphone de XDA

Il ne s’agit pas vraiment de un smartphone créé à partir de zéro par XDA, et ainsi le portail lui-même le précise dans son annonce.

Il s’agit d’une version mise à jour du Fxtec Pro1, un terminal lancé en 2019, dont la principale particularité était le fait que avoir un clavier QWERTY coulissant physique.

Et c’est précisément l’une des caractéristiques qui rendent le mobile XDA spécial: C’est l’un des rares terminaux sur le marché qui conserve encore un clavier physique, pour ceux qui ne prennent toujours pas en charge la saisie sur les claviers virtuels.

Savoir plus: Claviers Android que vous pouvez installer en 2020

Mais ce n’est pas tout. Le Pro1-X est également le seul mobile sur le marché où l’acheteur peut choisir entre trois systèmes d’exploitation différents.

Et c’est qu’en conservant la philosophie de la plus grande plateforme de piratage et de modification des appareils mobiles, XDA offre la possibilité de précharger Android, Ubuntu Touch ou LineageOS dans votre terminal.

De plus, ils déclarent étudier la possibilité d’offrir le téléphone avec d’autres systèmes d’exploitation supplémentaires.

Spécifications de 2017 et prix de 900 $

Mais j’ai peur là se termine la liste des choses spéciales du terminal XDA, eh bien, jetez un œil à la fiche technique du téléphone de se rendre compte qu’il s’agit d’un mobile qui est loin de répondre aux besoins des utilisateurs les plus avancés ou experts.

Ceux vers qui, en théorie, ce terminal est orienté.

En commençant à l’intérieur, nous trouvons un Processeur Qualcomm Snapdragon 835. Un SoC 2017 qui à l’époque donnait vie à des modèles comme le Google Pixel 2, mais qui a depuis longtemps cessé d’être utilisé par les entreprises, principalement en raison du manque de support de Qualcomm.

De plus, sa batterie, d’une capacité de seulement 3200 mAh, semble un peu rare si l’on considère qu’elle doit donner vie à une puce moins performante que les actuelles, et à une Écran AMOLED de 5,99 pouces avec une résolution Full HD.

Le reste des détails techniques à prendre en compte sont un 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, aussi bien que deux caméras arrière de 12 et 5 mégapixels.

Bien qu’il puisse plus controversé tout est son prix. Le terminal sera mis en vente – après avoir atteint les objectifs de financement – à prix de 899 $, un chiffre qui le place au niveau, voire au-dessus de certains des meilleurs mobiles haut de gamme de 2020 tels que le OnePlus 8T, le Samsung Galaxy S20 ou encore le Xiaomi Mi 10.

Tous avec des caractéristiques bien supérieures à celles du terminal XDA.

Il est vrai que le Pro1-X joue avec l’atout du souplesse en termes de logiciels, et avec le fait d’avoir l’une des plus grandes plates-formes pour les développeurs et les utilisateurs avancés derrière elle.

Mais la réalité est que tout mobile dont la signature est plus ou moins “ouverte” en ce qui concerne la possibilité de déverrouiller le bootloader et d’installer des ROM tierces peut offrir une expérience bien plus complète que celle de ce Pro1-X.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, il a déjà atteint l’objectif de 63.584 euros, et il est possible d’obtenir l’appareil à un prix promotionnel de 542 euros Temps limité.

Les premières expéditions devraient débuter en mars de l’année prochaine.