Xenet est l’un des MVNO qui parient sur de gros bonus data et un prix moyen d’un petit concert, dans le style mobile Lemonvil ou ION, en échange de ne pas avoir d’avantages supplémentaires tels que l’accumulation de concerts non consommés, de plus en plus fréquents dans une autre ligne de OMV.

Mais le fait que Xenet soit l’un des opérateurs mobiles virtuels avec le prix moyen du giga le moins cher, n’empêche pas qu’il soit aussi l’un des opérateurs qui nous a le plus habitués aux améliorations continues de son offre, étant le dernier à postuler, un nouveau tarif pas cher avec appels illimités.

C’est le pas le plus bas des tarifs avec des minutes Xenet illimitées, réduit son prix minimum et améliore les conditions, passant de 8 Go pour 9 euros qui étaient disponibles jusqu’à présent, à une nouvelle modalité avec 10 Go pour 8 euros. Le reste des échelons de prix reste inchangé, constatant des augmentations substantielles en gigaoctets pour chaque saut de 1 ou 2 euros supplémentaires, comme indiqué dans le tableau récapitulatif:

De meilleurs tarifs avec des minutes illimitées pour moins de 10 euros

Grâce à cette amélioration, Xenet se positionne à nouveau parmi les tarifs les moins chers de son environnement, détrônant Virgin telco du classement, et étant 2 euros moins cher que plusieurs des tarifs récemment améliorés de Lowi, Digi, Simyo ou Finetwork.

De plus, Xenet parvient à placer deux de ses tarifs parmi les meilleures offres du marché avec Minutes illimitées pour moins de 10 euros comme indiqué dans le tableau comparatif, qui inclut d’autres opérateurs avec une couverture différente et des avantages supplémentaires tels que l’accumulation de données à consommer le mois suivant, ou la possibilité de partager vos données avec n’importe quel client Lowi ou Finetwork.

Plus d’informations | Xenet.

