Xenet, l’un des MVNO les plus actifs dans le renouvellement de ses tarifs, est toujours d’actualité, et loin de montrer les symptômes d’un manque de propositions, on connaît aujourd’hui trois autres nouveautés du MVNO: Nouveaux tarifs avec plus de concerts, nouvelle possibilité de accumuler des données non consommé pour en profiter le mois suivant, et le promotion de Noël.

Double concerts à des tarifs jusqu’à 14 euros

À partir de la promotion de Noël, et contrairement à ce que nous voyons chez d’autres opérateurs, Xenet applique son Avantage de Noël uniquement aux tarifs mensuels les plus bas, bien que d’un autre côté il soit logique que ce soit le cas, puisque le reste des tarifs a déjà jusqu’à 120 Go pour 20 euros.

De cette façon, les tarifs illimités avec 16 Go pour 10 euros, 24 Go pour 11 euros et 40 Go pour 14 euros, auront un bonus de données supplémentaire qui doubler les concerts taux automatiquement jusqu’à 25 janvier 2021.

Double surclassement définitif pour les tarifs les plus complets

Xenet a également profité de l’occasion pour renouveler ses tarifs plus complets qui ont été laissés sans promotion de Noël, en appliquant une double amélioration, qui implique la 1 euro de réduction dans la redevance mensuelle, qui s’accompagne d’une augmentation des gigaoctets, de sorte qu’elle passe de 50 à 54 Go pour 15 euros et de 100 à 120 Go pour 20 euros.

De plus, Xenet élimine l’un des principaux «inconvénients» qui pourraient le différencier des autres MVNO pas si bon marché et désormais, le les tarifs à partir de 12 euros accumulent également les gigas, afin que les données excédentaires puissent être consommées le mois suivant.

L’offre complète des tarifs Xenet est résumée ci-dessous:

