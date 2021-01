Xiaomi a breveté un appareil photo rétractable avec des miroirs qui peuvent capturer des photos et des vidéos à la fois de l’avant et de l’arrière, est-ce une autre folie ou le considérons-nous comme une innovation utile?

Écrit par Damián García dans Mobile

Immergé dans ses plans de mise à niveau vers MIUI 12.5 et toujours avec le Xiaomi Mi 11, son dernier produit phare, en attendant l’atterrissage sur de nombreux marchés comme le nôtre, la vérité est que Le géant chinois continue de travailler à l’amélioration de sa photographie mobile dans tous les domaines, nous apprenons maintenant un nouveau brevet de caméra rétractable qui utilise des miroirs réfléchissants et qui vous laissera sans voix.

C’est une technologie innovante que nos collègues de GizmoChina nous ont enseignée après une recréation de Let’sGoDigital, et que permettrait à ce module “ pop-up ” de prendre des images ou des vidéos à la fois devant et derrière, se cachant à discrétion à l’intérieur du corps du smartphone lorsque nous n’en avons pas besoin.

Cela semble être une autre folie de Xiaomi, et certainement pas une conception de caméra pop-up typique, avec des mécanismes où la caméra frontale est intégrée pour la cacher et ne pas percer l’écran, puisque dans ce cas l’appareil imaginé par le géant chinois Il pourrait être utilisé non seulement pour les selfies et la vidéoconférence, mais aussi comme caméra principale en tenant compte des limites de taille des capteurs de plus en plus grands et performants.

Cela génère beaucoup de doutes, surtout au vu des énormes modules photographiques qui sont désormais montés sur les meilleurs smartphones du marché, mais le brevet a déjà été enregistré par Beijing Xiaomi Mobile Software auprès de l’USPTO, l’Office des brevets et des marques des États-Unis, et aussi devant l’OMPI, l’Office mondial de la propriété intellectuelle, il semble donc que le fabricant chinois soit sérieux au sujet de cette technologie.

L’approbation du brevet date du 7 janvier 2021 et le documents et croquis publiés ont permis de recréer ce qui serait un mécanisme émergent sur le smartphone, dans lequel ils sont logés capteurs pointant verticalement et pas de côté, en utilisant au-dessus d’un miroir réfléchissant réglable cela permettrait d’obtenir des images des deux côtés selon les besoins de l’utilisateur.

Ce serait quelque chose comme ce que nous vous montrons dans l’image suivant:

Comme vous vous en doutez, le miroir se déplacerait à la demande de l’utilisateur à l’aide d’un servomoteur intégré, donc évidemment les mêmes capteurs pourraient être utilisés à la fois pour prendre des selfies et des appels vidéo pointés vers l’avant, ainsi que pour prendre des vidéos ou des photographies pointées vers l’arrière, permettant ainsi de garder la même qualité de caméras pour toutes sortes de besoins et utilise au quotidien.

Cela semble très polyvalent, même intéressant, et c’est sûr nous aimerions l’essayer pour voir si cela améliore réellement l’expérience actuelle, mais parfois les entreprises s’efforcent de résoudre des problèmes que nous n’avons pas et je doute encore qu’un module mécanique comme celui-ci puisse héberger les meilleurs capteurs de qualité dans une taille contenue.

Quoi qu’il en soit, nous ne le verrons probablement pas de sitôt sur un mobile commercial, et qu’il ne s’agit que d’un exercice de conception visant à tester des technologies innovantes qui permettent nettoyer au maximum la façade sans pénaliser la qualité des caméras comme pour les intégrés sous le panneau … qui s’amélioreront évidemment aussi avec le temps!

