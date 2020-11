Les efforts de Xiaomi pour diriger la section photographique sur les smartphones acquièrent une nouvelle dimension avec cette avancée.

Xiaomi continue de prendre des mesures importantes dans la section photographique de ses téléphones. Après avoir vu le performance spectaculaire Parmi les caméras du Xiaomi Mi 10 Ultra, auxquelles DxOMark a donné son meilleur score, la firme chinoise prépare une autre innovation importante dans cette section qui peut être une révolution.

Ainsi, l’entreprise a annoncé dans un post sur le réseau social chinois Weibo la création d’un caméra télescopique à longue ouverture qui pourrait capturer jusqu’à 300% plus de lumière et 20% plus de clarté, plus un nouvelle technologie de stabilisation pour les images.

Xiaomi n’a pas encore clarifié l’ouverture focale que cette innovation représentera pour les objectifs de son téléphone, nous ne pouvons donc pas vous donner un chiffre précis de «ƒ».

Dans la vidéo que nous attachons ci-dessous et que la marque elle-même a partagée sur Weibo, vous pouvez voir le niveau de détail incroyable qui atteint.

La caméra sort de son orbite

Dans la vidéo, vous pouvez voir comment l’objectif de l’appareil photo est extrait du corps du téléphone lors de son utilisation, dans le plus pur style d’appareil photo numérique compact et un mécanisme que nous avons déjà vu dans d’autres smartphones auparavant.

Grâce à cette innovation, les utilisateurs auront un plus grand éventail de possibilités dans la section photographie mais, malheureusement, toujours Nous ne savons pas quand Xiaomi prévoit de le lancer sur le marché. Si la firme chinoise parvient à combiner cette avancée avec d’autres fonctionnalités comme un zoom puissant, on pourrait être confronté au nouveau leader incontesté des caméras pour smartphones.

Nous resterons à l’écoute.

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi nous surprend avec des avancées incroyables dans la section des caméras. Il y a quelques mois, nous avons déjà signalé un curieux brevet que la société avait déposé concernant l’inclusion éventuelle de caméras rotatives.

