Si il y a quelques années ils nous disaient que nous allions vous montrer un cube de Xiaomi Rubik, Nous ne l’aurions peut-être pas cru, mais nous voici en train de vous montrer l’un des derniers produits de Xiaomi. Bien que la vérité soit qu’il ne semble pas aussi attrayant que certains de ses récents moniteurs de jeu.

L’entreprise vend ce gadget curieux qui coûte un peu plus de 11 euros et qui sert à la fois à vous divertir et à contrôler certains des produits domotiques que vous avez à la maison. Bien que nous ne sachions pas dans quelle mesure cela peut être utile. Voyons tous les détails!

Voici le curieux Mi Rubik de Xiaomi

Au niveau du design, ce Rubik’s cube est comme n’importe quel autre, oui, avec la particularité d’avoir le logo de l’entreprise dans l’un des cubes centraux.

D’autre part, il dispose d’une application pour Android et iOS qui peut vous aider à résoudre le cube, et qui enregistre votre dossier afin que vous puissiez plus tard consulter les statistiques, ce qui est très utile si vous en êtes fan. type de jeu, car cela vous aide à voir si vous vous améliorez. Quelque chose que, avec l’aide que le cube peut vous donner à apprendre, vous remarquerez.

Et sans aucun doute, la caractéristique la plus étrange du Mi Rubik est qu’il peut être associé à l’application Mi Home afin que vous puissiez contrôler certains produits pour la maison intelligente en tournant le cube, ce qui, Si vous le combinez avec l’ampoule intelligente Xiaomi, la lumière peut changer de couleur en fonction de la façon dont nous la faisons pivoter.