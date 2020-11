Disponible à partir du 4 novembre en Chine, chez Xiaomi, ils ont déjà leur nouveau sèche-cheveux haut de gamme: le Mijia H900 arrive avec 12 modes de soufflage et un prix réduit.

Écrit par Damián García

Il a des raisons de se réjouir Xiaomi, car sur le marché des smartphones, il occupe déjà la troisième place au niveau mondial, surpassant Apple lui-même, même si la vérité est que ses stratégies et catalogues sont parmi les plus diversifiés et cible pratiquement tous les appareils électroniques grand public.

En fait, il existe sur le marché Produits Xiaomi de toutes sortes, et visitez simplement l’un de ses magasins officiels en Espagne pour voir des brosses à dents, des sacs à dos, des serviettes, des stylos, petits appareils et même jouets accompagnant sa prolifique famille de mobiles sous les signatures de Mi et Redmi.

Aujourd’hui, nous vous proposons en fait un nouveau petit appareil comme le nouveau sèche-cheveux Mijia H900 *, un appareil qui sera lancé demain, le 4 novembre au Xiaomi Mall, JD.com et Tmall uniquement pour le marché en Chine, intégré dans l’écosystème Mijia et avec bien plus à nous offrir au-delà des possibilités d’un séchoir haut de gamme, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina et GizChina.

Savoir plus: Xiaomi pourrait lancer son premier mobile Redmi avec un appareil photo de 108 mégapixels

Voici le nouveau sèche-cheveux Xiaomi Mijia H900

Selon les notes officielles de l’appareil en Chine, le nouveau sèche-cheveux Xiaomi commencera à nous offrir jusqu’à 12 modes de soufflage différents pour s’adapter aux cheveux de chaque personne, à l’aide d’un moteur haute performance capable de 106000 tours par minute.

Ce n’est pas le premier sèche-cheveux Xiaomi, ni le premier sous le sceau Mijia, où déjà il existe à la fois les modèles H100 et H300, mais son nom nous permet de voir qu’il est à deux pas au dessus des modèles actuels avec son design métallique et une taille beaucoup plus grande lui permettant d’accueillir ce moteur plus puissant.

Evidemment et pratiquement tous les appareils de la gamme Mijia, ce sèche-cheveux aura également une connectivité pour le synchroniser et le contrôler depuis l’application Xiaomi Home, sans que nous sachions trop quelles statistiques nous pouvons voir et à quels paramètres nous pouvons accéder.

Nous savons que vous avez contrôle intelligent de la température en temps réel et avec une surveillance constante.

Dans tous les cas, comme il s’agit d’un modèle plus performant, il était logique que son prix ait augmenté de manière significative, donc à partir des environ 200 yuans que coûtent les modèles H100 et H300, dans ce cas, le Mijia H900 est présenté à un prix d’environ 300 yuans, quelque chose comme 45 dollars ou environ 38,50 euros au taux de change actuel.

Pour l’instant on ne sait pas s’il sera exporté vers l’Espagne ou l’Amérique latine, mais comme toujours, nous serons attentifs à le revoir dans notre section d’offres et de bonnes affaires dès qu’il sera disponible chez les détaillants avec une expédition mondiale.

Savoir plus: Le kart de Xiaomi évolue vers le Mecha Kit M1, une machine digne des Transformers