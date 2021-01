Probablement, cet ustensile de la firme chinoise est ce qui manquait à votre lieu de travail pour avoir une apparence impeccable.

Écrit par María Veiga dans Xiaomi

Le catalogue de Xiaomi est si vaste et diversifié que nous pouvons ajouter quelques mots de plus. Tout ce que l’être humain peut imaginer tôt ou tard finit par arriver sur le marché de la main de la firme chinoise ou de l’une de ses multiples sous-marques, il suffit donc de tirer notre imagination et de créer le concept mentalement pour que Xiaomi le réalise.

Le dernier article ajouté à votre offre est un pad géant pour pc que, franchement, quand vous le verrez, vous créerez cela besoin d’achat que seul Xiaomi sait générer. Nous parlons de la Tapis de souris Xiaomi Super Large Double Material, Qu’est-ce qui est si spécial?

Ce qui rend ce tapis si particulier

La première chose qui ressort, évidemment, est sa taille. Ce tapis a dimensions de 80 x 40 centimètres et une capacité suffisante, comme le montre l’image, pour mettez dessus un ordinateur portable, une souris, une tasse à café et même d’autres objets.

Il est fait de polyuréthane, son toucher sera donc agréable, et il résiste aux taches et aux liquides (il est imperméable). Il fait 2 mm d’épaisseur, donc l’enrouler et l’emporter n’importe où avec votre ordinateur portable sera un jeu d’enfant.

Si à ce stade cela vous a été pratique, il vous suffit de vous dire qu’il est disponible en deux couleurs, noir et gris, et que son prix à changer est seulement 6 euros. Pour le moment nous n’avons pas de date de sortie officielle, mais il ne serait pas surprenant de la voir dans les prochaines semaines. Bien sûr, si nous voulons l’avoir le plus rapidement possible, sûrement nous devrons le commander en Chine.