Xiaomi a dévoilé un nouvel objectif pour ses caméras mobiles qui fonctionne de manière similaire au zoom des caméras de plus grand format: grâce à un ensemble optique extensible le mobile élargirait l’ouverture du capteur, la définition des photos et cela améliorerait l’effet des secousses.

Actuellement le Conférence des développeurs Xiaomi MIDC 2020, une conférence de développeurs qui cherche à offrir une plateforme plus attractive à tous ceux qui créent des applications pour smartphones. Et Xiaomi n’a pas manqué l’occasion de présenter des actualités pour sa propre marque, comme un nouvelle lentille mécanique qui cherche à améliorer la qualité des photographies sur les smartphones. L’apparence et le fonctionnement sont similaires à ce que nous pouvons voir dans les appareils photo compacts et professionnels.

Plus de lumière pour le capteur, plus de clarté et pas de vibrations

Malgré ce que cela peut sembler après avoir observé le fonctionnement de l’objectif, L’idée de Xiaomi n’est pas d’augmenter le zoom de ses caméras, mais pour leur donner une meilleure qualité grâce aux fonctionnalités incorporées par un objectif qui dépasse largement du corps du téléphone. En allongeant sa longueur, le capteur recevrait une plus grande quantité de lumière, ce qui vous permettrait d’obtenir des photos plus lumineuses. Et j’ajouterais une plus grande netteté, des améliorations toujours sur papier.

Xiaomi a officiellement communiqué les détails de ses nouvelles cibles sur Weibo. Cette déclaration a été faite dans le cadre de la conférence des développeurs de la marque, MIDC 2020. Et Xiaomi a donné des chiffres précis sur le amélioration de l’image fournie par la lentille extensible mécanique:

300% plus de lumière pour le capteur. Grâce à la plus grande surface de l’objectif, l’image serait plus lumineuse car l’ouverture peut être agrandie et une plus grande quantité de lumière est apportée au capteur.

20% plus net. Xiaomi garantit que sa technologie améliore considérablement la netteté des photos, toujours en comparaison avec les appareils photo mobiles actuels.

Nouvelle technologie anti-vibration. L’objectif mettrait en œuvre son propre mécanisme anti-tremblement, très similaire à celui offert par les montures interchangeables sur les appareils photo professionnels.

Xiaomi ne fait aucune mention d’une amélioration du zoom des caméras, mais nous ne pouvons pas non plus l’exclure car, en dépliant mécaniquement l’objectif, il augmente votre distance focale. Nous verrons si l’utilisateur peut enfin modifier ladite longueur depuis le téléphone afin de profiter d’un meilleur zoom télescopique.

Xiaomi ne met pas l’accent sur le zoom avec l’objectif extensible, mais sur l’amélioration théorique de l’éclairage et de la netteté des images

La technologie de Xiaomi permettrait garder plus ou moins l’épaisseur actuelle des smartphones déplier l’objectif lorsque le mobile se prépare à prendre des photos. Bien sûr, ce n’est pas quelque chose d’entièrement nouveau puisque des mobiles comme le Samsung Galaxy S4 Zoom ont déjà fait quelque chose de similaire il y a plus de sept ans (ou le Samsung Galaxy K Zoom). Nous verrons si Xiaomi parvient à maintenir les dimensions de ses mobiles sans sacrifier le mécanisme d’extension de l’objectif.

Plus d’informations | Xiaomi

Partager Xiaomi améliore la caméra de ses mobiles avec un objectif extensible et mécanique