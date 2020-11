Plusieurs mobiles et quelques coupons pour profiter de cette journée mondiale du shopping.

Écrit par JuanMi Guirado

Nous sommes en plein Journée mondiale du shopping sur AliExpress, et les offres sont constamment en cours.

Aujourd’hui est le jour pour acheter ce que nous avons dans le panier pendant des jours, ou pour ajouter l’un de ces 10 produits à prix réduit.

Ils sont tous un belle opportunité cette année, pour son prix définitif grâce aux délicieux coupons dédiés au 11.11.

Sans aucun doute ce 11.11 sera le le plus grand jour de shopping de l’année, avec la permission du prochain Black Friday. Divers mobiles, robots aspirateurs, haut-parleurs Bluetooth, écouteurs et autres gadgets pour télétravailler n’importe où.

N’oubliez pas que si vous aviez un produit dans votre panier, aujourd’hui, vous pouvez appliquer le coupon correspondant pour bénéficier du prix final marqué.

Offres sur AliExpress pour la journée mondiale du shopping

Redmi Note 9S 4 / 128GB

L’un des mobiles de l’année a abaissé son prix à des niveaux historiquement bas. Le modèle à prix réduit est le top, avec 6 Go de RAM, 128 Go stockage interne (extensible), processeur Snapdragon 720, 5020 mAh batterie avec charge rapide à 18W, 4 caméras de 48, 8, 2 et 5 mégapixels et un grand écran de 6,67 pouces et résolution Full HD +.

Acheter sur AliExpress: Redmi Note 9S 4 / 128GB

iPhone SE 2020

Bien que nous soyons un blog Android, Apple propose d’excellents mobiles, et cet iPhone SE 2020 est une excellente option pour ce prix.

Grâce à ce coupon, vous pouvez obtenir l’un des meilleurs mobiles de l’année. Le modèle proposé est celui avec 64 Go de mémoire, 3 Go de RAM, très joli écran de 4,7 pouces et résolution HD +.

De plus, il est accompagné d’une batterie de 1821 mAh qui nous donnera un plus qu’assez d’autonomie. D’autre part, nous avons un Appareil photo 12 mégapixels avec appareil photo Apple iSight et capteur f / 1.8.

Acheter sur AliExpress: iPhone SE 2020

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

L’un des mobiles haut de gamme de milieu de gamme les plus populaires auprès des opérateurs de téléphonie mobile. Un smartphone Xiaomi avec Technologie 5G, avec le même processeur que le OnePlus Nord et d’autres gros terminaux dédiés au gaming et qui ne font pas partie du haut de gamme.

Cela vient avec le CPU Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 64 Go mémoire interne, caméra quad 48, 8, 2 et 5 mégapixels, Batterie de 4160 mAh et charge rapide à 20 W.

De plus, vous disposerez d’un grand écran de 6,57 pouces et d’une résolution Full HD +.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Roborock S5 Max

C’est l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché. Fabriqué par Roborock, c’est le robot qui met à jour les modèles S50 et S55.

C’est un aspirateur robot qui nettoie également, car il a un Réservoir d’eau de 290 ml. Votre laser enregistre la carte entière dans sa propre application.

Il a une navigation très précise, capteurs anti-chute et programmation de nettoyage. Vous pourrez empêcher le robot d’entrer dans des zones interdites en créant des barrières virtuelles.

Sa batterie de 5200 mAh nous offre un nettoyage maximum de 190 minutes sans interruption.

Acheter sur AliExpress: Roborock S5 Max

Écouteurs LG TONE Free HBS-FN4

Les AirPods d’Apple sont une référence depuis leur lancement et les autres fabricants imitent leurs versions année après année.

Maintenant, LG rejoint la vague avec une excellente option. Ils ont un design élégant, ils sont très confortables et leur son est assez clair.

Son annulation de bruit externe vous fait ressentir un son spatial, comme si vous étiez seul dans l’univers. Grâce à la société britannique spécialisée dans le son Meridian, ce modèle FN4 apportera une larme à vos chansons préférées.

Acheter sur AliExpress: LG TONE Free HBS-FN4

Honor Magic Watch 2

Huge smartwatch avec écran circulaire 1,20 pouces et technologie Amoled, avec une grande luminosité à l’extérieur.

Son processeur Kirin A1 et 16 Mo de RAM en font une montre intelligente unique en son genre. Nous avons 15 modes sportifs intégrés, GPS, résistance jusqu’à 5 ATM, Bluetooth 5.1, batterie jusqu’à Durée de 7 jours avec une utilisation normale, et très léger (seulement 29 grammes).

Acheter sur AliExpress: Honor Magic Watch 2

Téléviseur LED Xiaomi Mi 4S 55 ″

Le téléviseur intelligent Xiaomi ultime. A une taille idéale (55 pouces), résolution 4K, toutes sortes de connexions filaires et sans fil et alimentation lire toutes sortes de contenus en streaming.

Vous pouvez profiter de tout le contenu avec la meilleure qualité possible à partir de plates-formes telles que Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch et autres.

Sa commande vocale intégrée à la télécommande, compatibilité avec Son Dolby et DTS, mémoire de 8 Go pour les applications et 2 Go de RAM, faites-en un téléviseur à prendre en compte pour renouveler votre ancien téléviseur.

Acheter sur AliExpress: TV LED Xiaomi Mi 4S 55 ″

Xiaomi Mi TV Stick

Si vous souhaitez profiter de tout le contenu d’Android TV sur votre téléviseur avec une connexion HDMI, c’est le lecteur que vous devriez acheter.

Tu as Android TV 9.0 avec un processeur quad-core, lecture 1080p et Chromecast intégré pour partager l’écran de votre mobile à la télévision.

Avec ses 8 Go de mémoire Vous pouvez installer toutes sortes d’applications de streaming vidéo et audio pour donner une touche à votre salon.

Acheter sur AliExpress: Xiaomi Mi TV Stick

CHUWI HeroBook Pro

C’est l’un des ordinateurs portables les plus polyvalents du marché. Très léger avec écran IPS de 14,1 pouces Full HD, 8 Go de RAM, SSD M.2 de 256 Goet Windows 10 préinstallé.

Tout ce qui précède ainsi que son processeur bicœur Intel Celeron N4000 en font une option idéal pour le télétravail de partout.

Avec son clavier ajusté aux bords, vous n’aurez aucune distraction.

Acheter sur AliExpress: CHUWI HeroBook Pro

HUAWEI MediaPad T5

La tablette la plus abordable et la plus puissante de Huawei est dotée d’un grand écran de 10,1 pouces et d’une résolution Batterie Full HD, 5100 mAh, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne et double haut-parleur.

Arrive avec la dernière version de la couche de personnalisation Le propre EMUI de Huawei et avec un appareil photo principal de 5 mégapixels.

Acheter sur AliExpress: HUAWEI MediaPad T5

Plus de coupons lors de la Journée mondiale du shopping

Aujourd’hui, nous continuons avec plus d’offres et si vous souhaitez continuer à consulter le site AliExpress, nous vous en laissons quelques coupons de réduction pour les produits sélectionnés.

-3 € de réduction sur les achats supérieurs à 30 €: 11112020ES3-5 € de réduction sur les achats supérieurs à 50 €: 11112020ES5-7 € de réduction sur les achats supérieurs à 70 €: 11112020ES7-10 € de réduction sur les achats supérieurs à 100 €: 11112020ES10-12 € de réduction sur les achats supérieurs à 120 €: 11112020ES12-20 € de réduction pour les achats supérieurs à 190 €: onze onze-30 € de réduction sur les achats supérieurs à 290 €: onze onze30