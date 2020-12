C’est officiel: la prochaine grande version de la cape personnalisée Ce ne sera pas MIUI 13, mais MIUI 12.5. Cela a été confirmé par Xiaomi dans sa communauté d’utilisateurs chinoise, sûrement pour renouveler le logiciel pour le lancement du premier mobile important de la saison: le Xiaomi Mi 11.

Nous n’avons pas encore terminé 2020 et toutes les marques préparent les prochains lancements, ceux qui arriveront au cours des premiers mois de 2021. L’arrivée du Snapdragon 888 donne le ton pour les rénovations, aussi le fait que les fabricants semblent avancer leurs dates de lancement. . Ainsi, le Samsung Galaxy S21 devrait arriver le 14 janvier; et Xiaomi ne serait pas trop confus puisque Le Xiaomi Mi 11 serait également presque prêt. Comme souvent, le logiciel de la marque sera renouvelé tout comme le matériel.

Xiaomi arrêtera le développement de MIUI 12 le 14 décembre

Confirmation dans la communauté chinoise MIUI alors que le développement de MIUI 12 s’arrête pour accueillir MIUI 12.5

La division logicielle de Xiaomi crée généralement des sauts de version dans la couche qui plus tard il est complété par de nouvelles fonctions au fur et à mesure de l’évolution du logiciel et est étendu aux téléphones. Ces mises à jour, qui sont hebdomadaires dans le cas de la version bêta chinoise, s’arrêtent généralement lorsque Xiaomi prévoit une pause dans le développement avec une nouvelle version clé. Voici ce qui va se passer: MIUI 12.5 est dans la boîte de départ.

Xiaomi a confirmé le début du développement de MIUI 12.5 aux utilisateurs de la version bêta hebdomadaire de la ROM. Comme en témoigne l’annonce de la communauté MIUI chinoise, les développeurs arrêteront l’évolution de MIUI 12 pour faciliter l’arrivée de MIUI 12.5. Il n’y a pas plus de confirmation que cela, nous ne savons pas non plus les détails de la prochaine version ou quand elle arrivera sur les téléphones. Il faut s’attendre à ce que ceux qui visent la version bêta chinoise soient les premiers à tester MIUI 12.5; Alors que le Xiaomi Mi 11 devrait être le premier téléphone à adapter la version précitée dans sa forme stable, avec Android 11 en standard.

Le fait que Xiaomi continue d’améliorer sa couche personnalisée est une excellente nouvelle, également qu’il arrive à jour dans une bonne partie du catalogue. Il manque toujours, comme cela s’est produit récemment avec MIUI 12: il y aura des mobiles qui ne se donneront pas assez d’eux-mêmes pour se mettre à jour.

