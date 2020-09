Xiaomi a publié un brevet qui fait référence à une méthode pour bloquer les appels indésirables sur mobile. Selon le document, cette fonction résoudrait le problème de la réception des notifications de ce type d’appels, ce qui finit par distraire la personne qui au début n’a pas pensé à répondre.

Un rapport de Gizmochina indique que le numéro de brevet CN201410594119.6 a été enregistré par Xiaomi en 2014. Le document est intitulé Méthode et appareil pour bloquer les appels et il a été récemment publié par le fabricant chinois.

La description mentionne que ce brevet « résout le problème que lorsqu’un téléphone marqué comme inconnu appelle, le téléphone mobile rappelle toujours à l’utilisateur que l’utilisateur doit raccrocher ou répondre, ce qui cause toujours des interférences à l’utilisateur ».

La méthode de Xiaomi identifie les appels malveillants et les bloque

Appels de spam sur Android

Le procédé identifie l’appel entrant et obtient l’identification sur la base du numéro. Plus tard, il détectera si l’appel est malveillant pour savoir s’il alerte ou non l’utilisateur. En cas d’appel indésirable, le système ne notifiera pas l’utilisateur et procédez au blocage du numéro.

L’opération est similaire à quelles applications telles que Truecaller, qui dispose d’une base de numéros de spam et permet de bloquer les appels automatisés. L’idée de Xiaomi serait intégrez-le comme base MIUI pour une prochaine mise à jour.

Xiaomi suivra un chemin similaire à celui d’Android lors du filtrage des appels indésirables

Android propose une autre option similaire où nous pouvons filtrer les appels de spam. Si le numéro qui nous appelle est sur une liste noire, nous ne recevrons pas de notifications ni de messages vocaux. L’appel sera enregistré comme perdu dans l’histoire quand nous l’examinerons plus tard.

Le sujet des appels de spam ne se limite pas aux banques ou aux entreprises de télémarketing qui nous submergent de sondages. À des dates récentes groupes criminels Ils opèrent en se faisant passer pour le personnel d’une institution financière pour obtenir des données personnelles. Avec une série de questions stratégiquement dirigées, l’utilisateur est censé partager des informations confidentielles pour pirater ultérieurement l’accès à son compte.

Pour le moment la date à laquelle Xiaomi implémentera cette option est inconnue. Bien que le brevet ait été déposé en 2014, la société vient de publier l’approbation, il ne reste donc plus qu’à le voir appliqué à ses smartphones.

L’article de Xiaomi brevète une nouvelle méthode pour bloquer les appels indésirables sur le mobile a été publié dans Hypertext.